▲古程丰（上）和外甥女（下）感情非常好。（圖／古程丰IG@mark_ku0617）

▲古程丰外甥女被撞後當場斃命，家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝畫面）

8點檔男星古程丰是今年6月台北市大安區車禍案蔡姓女死者的舅舅，古程丰今（29）日在IG發文，表示外甥女過世滿百日，肇事的77歲拖吊車司機至今都沒出面向家屬道歉，甚至連告別式都沒到，讓身為死者家屬的他們難以接受。古程丰說案發當下司機2度輾壓到外甥女，看起來就像是故意，他因此喊話司法單位，希望他們能對肇事者處以最大程度的刑罰，以慰亡者在天之靈。古程丰發文悲痛描述外甥女的遭遇，他說18歲的外甥女當時只是依法停等紅燈，結果被拖吊車司機輾斃，且有目擊證人表示，司機明知撞到人還想逃逸，案發當下甚至倒車，2度輾壓外甥女，導致一條寶貴生命斷送，他認為司機很明顯是故意殺人。但事發後司機交保金僅15萬，目前也沒被羈押，甚至沒跟家屬道歉，讓他們全家人都難以接受。古程丰悲憤地說：「至今檢調仍在調查中，尚未完成起訴，願司法可以以最大的刑度處罰加害人以慰亡者在天之靈。」據悉，外甥女的媽媽是古程丰的親表姊，他和外甥女也很親近，因此得知噩耗後他的內心也相當崩潰。外甥女生前已是護理實習生，平時也會到古程丰創立的「小超人綜合體能俱樂部」協助體操課，人緣極佳。明日家屬和關注此案的公益團體將於上午10:30在捷運蘆洲站3號出口，舉行和平發聲集結活動，古程丰說外甥女平常也很熱心公益，因此大家都願意站出來替她發聲，盼透過溫和但堅定的行動向司法單位表達訴求，希望此案能透明、公正、嚴謹的審判，同時也呼籲外界重視高齡駕駛的問題。古程丰過去曾演過台劇《機智校園生活》以及8點檔《美麗人生》，目前經營兒童體適能、體操訓練俱樂部，曾帶領小選手們拿下15面獎牌，俱樂部的教練還包含藝人潘胤傑、