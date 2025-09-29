我是廣告 請繼續往下閱讀

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）當地時間28日舉行大選，親歐的執政黨「行動與團結黨」（PAS）以50.03%的得票率，獲得壓倒性勝利，擊敗親俄在野黨。據《路透社》等外媒報導，29日公布的計票結果顯示，總統桑杜（Maia Sandu）領導的親歐執政黨「行動與團結黨」穩居第一，獲得50.03%的選票。親俄羅斯的在野黨「愛國陣營」（Patriotic Bloc）僅獲得24.26%選票。此次大選被認為是1991年摩爾多瓦脫離蘇聯以來，最重要的選舉，決定該國將走向歐盟或是俄羅斯。這個選舉結果讓摩爾多瓦政府和歐洲夥伴鬆一口氣，該國政府可以繼續推動2030年加入歐盟的目標。執政和在野黨互相指責選舉出現不公平行為。桑杜政府警告，俄羅斯試圖透過廣泛的假訊息和賄選來影響選舉結果。國安顧問賽克里魯（Stanislav Secrieru）也指出，選舉基礎設施和政府網站遭到網路攻擊，摩爾多瓦和國外的投票站都收到了虛假的炸彈威脅。在野黨「愛國陣營」領導人、前總統杜登（Igor Dodon）敗選後不服，揚言發起「和平抗議」，指控執政黨「偷走選票」，但並沒有提供證據。執政當局也警告稱，俄羅斯支持有人試圖在投票後煽動騷亂，當局將密切關注杜登是否會兌現威脅，以及如果他真的兌現，會引發多少民眾騷亂。摩爾多瓦有240萬人口，是歐洲最貧窮的國家之一，長期因為親歐或親俄而存在社會分歧，同時也飽受俄烏戰爭、俄羅斯干政、能源短缺等困擾，當地約7%的通膨率高居不下，摩爾多瓦人也承擔更高的進口能源成本。愛國陣營和其他反對派團體試圖利用選民對經濟困境和改革緩慢的憤怒情緒，官員也稱廣泛的虛假訊息加劇了選民的不滿。但執政黨行動與團結黨的選舉結果證明，其與歐洲一體化、與俄羅斯切斷關係的政策，仍能引起廣大選民共鳴。