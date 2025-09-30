我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 妹妹長年獨自在病榻前照顧年邁父母，哥哥姐姐卻以工作、家庭為由推卸責任，甚至還認為她沒結婚時間多是應該的。（示意圖／Pixabay）

寧願把遺產通通給貓！律師劉韋廷近日分享遇上的特殊個案，有位單身女子，在父親住院期間扛起照護責任，哥哥姊姊不但沒照顧，事後還回頭搶光遺產。這讓當事人極度心寒，因此想立一份特殊遺囑，特別交代「」，心疼遭遇也公開了！律師劉韋廷表示，這案例當中的妹妹多年來獨力陪伴父母，不僅在醫院日夜守候，還負責餵飯、換尿布、推輪椅，甚至自掏腰包支付醫療費用。然而，她的哥哥卻以「在南部工作」為由缺席，姐姐更冷言冷語表示：「，照顧爸媽不是應該的嗎？」讓妹妹淚崩反駁：「我是爸媽的女兒，你們又是什麼？」令妹妹更心碎的是，當爸爸離開人世之後，哥哥姐姐立刻回頭開始搶遺產，還堅持將父親留下的保險金拿走平分，不給媽媽當作後續的醫藥費，最終妹妹自掏腰包負擔媽媽的生活開銷。目睹了手足最殘酷的真實面貌之後，心寒不已的妹妹前往劉韋廷律師的事務所諮詢，她沒有婚姻，沒有依靠，只有一間小房子和一隻陪伴自己的貓，因此希望能立一份遺囑，還要讓哥哥姐姐喪失繼承權，拿不到特留分。妹妹哽咽表示：「將來我走了，我要把所有的一切，都送給動保團體，照顧陪伴我的貓。至少牠們不會像哥哥姐姐一樣，把我推向孤單與心碎。」劉韋廷律師聽完遭遇之後，也相當不捨：「她把青春奉獻在病床旁，把自己的人生暫停，去成全父母的餘生。最痛的背叛，不是來自陌生人，而是你叫了幾十年的哥哥姐姐。」