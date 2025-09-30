藝人吳慷仁於中國成立個人工作室，開始分享在當地的生活日常，其中1部「喝豆汁」的影片因為捲舌音「ㄦ」掀起熱議，對此，今（30）日其交往5年的女友邵雨薇，出席臺北時裝週展前記者會，面露尷尬地笑回，不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」至於吳慷仁沒報名金鐘獎的原因也口風緊閉，「其實我們互相不太聊工作，處理自己的都處理不完了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲邵雨薇、連晨翔（圖／讀者提供）
▲邵雨薇（右）及連晨翔（左）今出席臺北時裝週展前記者會。（圖／讀者提供）
吳慷仁中國喝豆汁ㄦ！邵雨薇傻回：都不知道

邵雨薇被問及吳慷仁主演的《塑膠花》沒能入圍第60屆金鐘獎，是否確定對方沒報名？她坦言「不知道原因，他工作上的東西，其實我們互相不太聊工作，處理自己的都處理不完了。」

另外，吳慷仁近日赴中國發展，品嚐道地小食「豆汁」，卻因拍攝影片有著刻意口音「豆汁ㄦ」而掀起議論，邵雨薇僅簡短尷尬笑回，不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」

▲邵雨薇、連晨翔（圖／讀者提供）
▲邵雨薇（如圖）對吳慷仁赴中國發展口風緊閉，不願多談。（圖／讀者提供）
吳慷仁目前台灣、中國2地奔波，邵雨薇也被關心道，是否覺得相處時間減少？她表示，「其實我很忙欸，我最近學日文、潛水、攝影，一直在充電，因為前半年真的很忙，所以下半年很希望自己可以多學一些東西，讓自己的心情再沉澱一些，學到更多不一樣的東西！」

回顧吳慷仁赴中國發展始末，自從去年宣告簽約中國經紀公司後，事業版圖逐漸西化，近日還開啟個人工作室，開始分享於當地的日常生活，其中拍攝體驗喝豆汁的影片，明顯在字尾刻意捲舌，模仿起北京腔調，引發台灣、中國2派網友熱議。

▲吳慷仁發布喝豆汁的影片，引起兩岸網友的兩極反應。（圖／摘自小紅書＠吳慷仁工作室）
▲吳慷仁（如圖）發布喝豆汁的影片，引起兩岸網友的兩極反應。（圖／摘自小紅書＠吳慷仁工作室）
🔺資料來源－
臺北時裝週官網臺北時裝週YouTube


相關新聞

吳慷仁好愛中國！宣布成立「個人工作室」拚發展：以後都在這見面

邵雨薇慶生疑曬吳慷仁「男友視角」！男粉看哭：這個讚我按不下去

吳慷仁是上屆金鐘視帝！今年沒作品入圍　柴智屏曝：他根本沒報名

吳慷仁飆捲舌音喝北京豆汁！台灣網友譙太刻意　中國觀眾直呼可愛