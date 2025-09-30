藝人吳慷仁於中國成立個人工作室，開始分享在當地的生活日常，其中1部「喝豆汁」的影片因為捲舌音「ㄦ」掀起熱議，對此，今（30）日其交往5年的女友邵雨薇，出席臺北時裝週展前記者會，面露尷尬地笑回，不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」至於吳慷仁沒報名金鐘獎的原因也口風緊閉，「其實我們互相不太聊工作，處理自己的都處理不完了。」
吳慷仁中國喝豆汁ㄦ！邵雨薇傻回：都不知道
邵雨薇被問及吳慷仁主演的《塑膠花》沒能入圍第60屆金鐘獎，是否確定對方沒報名？她坦言「不知道原因，他工作上的東西，其實我們互相不太聊工作，處理自己的都處理不完了。」
另外，吳慷仁近日赴中國發展，品嚐道地小食「豆汁」，卻因拍攝影片有著刻意口音「豆汁ㄦ」而掀起議論，邵雨薇僅簡短尷尬笑回，不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」
吳慷仁目前台灣、中國2地奔波，邵雨薇也被關心道，是否覺得相處時間減少？她表示，「其實我很忙欸，我最近學日文、潛水、攝影，一直在充電，因為前半年真的很忙，所以下半年很希望自己可以多學一些東西，讓自己的心情再沉澱一些，學到更多不一樣的東西！」
回顧吳慷仁赴中國發展始末，自從去年宣告簽約中國經紀公司後，事業版圖逐漸西化，近日還開啟個人工作室，開始分享於當地的日常生活，其中拍攝體驗喝豆汁的影片，明顯在字尾刻意捲舌，模仿起北京腔調，引發台灣、中國2派網友熱議。
臺北時裝週官網、臺北時裝週YouTube
