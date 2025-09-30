我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖爆發溢流，造成光復鄉嚴重災情，民進黨立院黨團內部LINE群組卻意外成為話題，對話內容顯示，立委王定宇與行政院秘書長張惇涵討論，打算透過媒體與第三方釋出「具殺傷力」的消息，藉此攻擊花蓮縣府，引起外界譁然。而至於內鬼到底是誰，民進黨立委陳亭妃直言，既然不是立委、黨團助理、政務官，那麼可能的對象範圍「其實就很小」。陳亭妃30日在網路直播節目《中午來開匯》中表示，群組對話內容被外流，還截了這麼大一段，黨內成員難免會有陰影，真的很恐怖。她指出，自己當時人在錄節目，並沒有第一時間察覺到狀況，後來回去滑手機才發現群組內一陣慌亂，很多人已經把訊息收回，她也是看到新聞截圖才知情。談及是否要立即追查「內鬼」，陳亭妃強調，現在首要任務是救災，但之後一定會去釐清到底是誰，因為這是互信問題。她進一步說明，黨團群組有81人，不是立委、黨團助理或政務官等高層，高層不可能把自己露出去，「其實就很小啦！以後我們再去看是誰」。面對媒體與網路上的各種猜測，被點名可能涉事者包括陳亭妃本人、王世堅、林岱樺及總召柯建銘，她則反駁，這類報導是刻意引導輿論。陳亭妃也再三重申，內鬼事件確實需要查明，但「現在不是追究的最佳時機」，目前就是專注救災，不要轉移焦點。