▲中川翔子（右）之前還分享過武打巨星成龍（左）摸她孕肚的照片。（圖／中川翔子IG@shoko55mmts）

▲中川翔子外型甜美，是日本知名動漫女神。（圖／中川翔子IG@shoko55mmts）

日本「動漫女神」中川翔子2023年公開婚訊後讓許多粉絲心碎，今（30）日中川翔子更宣布自己當媽的好消息，她頂著40歲高齡產婦的年紀，生下雙胞胎兒子。中川翔子在IG公開自己順產的「卸貨照」，雙手緊抱小孩，露出慈母微笑，母子均安讓粉絲紛紛送上祝福，狂喊恭喜。中川翔子今日下午PO文，公開自己順利生子的好消息，「大約在9:30，順利生下了健康的雙胞胎！母子都很健康！兩個寶寶的體重都超過2600克，出生的哭聲也很響亮。」看著懷中的小寶寶，中川翔子備感欣慰，她也說自己會用一生守護這兩個「小而有力的生命」，大讚兒子實在太可愛了。粉絲見狀也紛紛留言，「恭喜！雙胞胎好可愛」、「妳真的很棒，現在好好休息吧」、「謝謝妳分享雙胞胎照片，期待看到他們的成長」、「想不到翔子也當媽媽了，真的很替妳開心」、「看到雙胞胎可愛的我也由衷感到開心呢」。現年40歲的中川翔子擁有歌手、聲優、主持人、演員、插畫家、漫畫家及作家等多重身分，唱過不少知名動漫主題曲，被封為「宅男女神」、「秋葉原部落格女王」，在日本動漫圈地位極高。2023年中川翔子宣布嫁給圈外人老公時，還一度引爆脫粉潮，不少動漫粉為之心碎；中川翔子當時為了安撫大家，還特地發文說：「我本質上並沒有改變！」強調自己還是會繼續一樣的工作，「謝謝大家一直以來的照顧，歡迎再來看影片喔。」