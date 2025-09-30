我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷替新劇配音，疑似是和吳慷仁主演的《執迷》。（圖／孫儷 微博）

金馬影帝吳慷仁與孫儷合作主演的懸疑新劇《執迷》，今（30）日傳出已正式通過中國廣電總局審查，取得發行許可，最快今年播出，而孫儷對此坦言為劇中角色配音感到撕心裂肺，感嘆角色的情緒讓她無法自拔，惹來粉絲心疼。孫儷則在社群分享近況，透露近期正在為新劇進行配音，似乎是與吳慷仁主演的《執迷》，她坦言重回角色情緒十分痛苦，「感覺又進入了黑洞。」更回憶拍攝時自2023年9月至12月長時間投入，印象深刻，如今再度配音時仍感到撕心裂肺。她形容原本一天的工作量，硬是因情緒拖成兩天，甚至笑言：「可能又會開始暴飲暴食。」貼文曝光後，引發大批粉絲留言力挺，不少人心疼孫儷情緒過於投入，直呼光看文字就能感受到角色的痛苦。也有觀眾大讚她是「最棒的演員」，熱情喊話：「期待快點看到顏聆」、「恭喜孫儷和吳慷仁《執迷》終於過審。」外界也認為，該劇播出將成為吳慷仁進軍中國市場的重要里程碑。《執迷》由薛曉路執導兼總編劇，故事從一名大學老師的閨蜜突然自殺展開，逐步揭開感情操縱背後的真相，氛圍壓抑緊湊。卡司除了孫儷與吳慷仁，還有羅海瓊參演，組合引起高度關注。隨著過審消息曝光，外界也正關注該劇具體定檔時間。至於男主角吳慷仁近況，他自去年簽入中國經紀公司「壹心娛樂」，今年成立「吳慷仁工作室」並開設小紅書帳號，首支影片以「豆汁好喝兒」中國腔介紹，讓台灣網友看傻眼，不過似乎不影響新劇《執迷》開播。