旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）不滿遭網紅「歷史哥」李易修批評為「流浪北美的教授」、「流浪教師」，並被質疑是「側翼」，認為已損害名譽，提告求償151萬元及要求在報紙頭版刊登勝訴啟事。台北地院一審判陳敗訴，不過二審高等法院27日改判，認定李的言論確有貶損陳的社會評價，應賠償30萬元，並須在《自由時報》頭版刊登陳的勝訴啟事，全案仍可上訴。判決指出，李易修於2023年8月在影音節目及臉書發文，稱陳時奮「沒有終身教職」、「流浪教師」、「側翼」等字眼，並批評他能受媒體專訪「像國師級在照應」，相關言論引發爭議。陳則主張，他現任美國西華盛頓大學講座教授，為終身職正教授，李的說法與事實不符，已影響名譽。而一審法院認為，雙方爭端源於陳在臉書批評新竹棒球場爭議及市長高虹安事件，李的言論仍屬公共議題討論範圍，未逾越合理界線，因此判決陳敗訴。二審高院調查後確認，陳擁有美國伊利諾大學厄巴納–香檳分校博士學位，曾任教於美國及加拿大大學，2014年升任正教授，2019年榮譽退休後赴西華盛頓大學擔任講座教授，屬終身職正教授。高院指出，「歷史哥」李易修沒有合理查證，卻指陳時奮「他沒什麼正經的教職」、「流浪教師」、「沒有終身教職」等語與事實不符，確已貶抑陳的社會評價，因此改判李須賠償30萬元並刊登勝訴啟事。