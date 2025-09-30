我是廣告 請繼續往下閱讀

世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在日本公開賽首度封王，並豪取本季第8座冠軍，以單季67勝寫下生涯新高紀錄，再次鞏固自己「男子網壇最強」的地位。他今（30）日在決賽直落二擊敗美國名將佛里茲（Taylor Fritz），不僅成功雪恥兩週前在拉沃盃（Laver Cup）的失利，更為自己締造了職業生涯至今「最佳的一個賽季」。年僅22歲的艾卡拉茲，在本季已拿下生涯新高的67場勝利，並累積第24座巡迴賽冠軍，傲人成績寫下個人生涯新紀錄。他同時也是近14年來，首位與頭號、二號種子同時打進東京決賽的球員。這場在日本公開賽的勝利，不僅讓他成功報了兩週前在拉沃盃舊金山站不敵佛里茲的一箭之仇，也讓他在日本球迷面前完成了完美的奪冠之旅。艾卡拉茲賽後興奮地說：「能在東京、在日本球迷面前比賽是我的榮幸，我享受場上的每一秒，除了第一場扭傷腳踝躺在地上的那五分鐘。」他笑著說，儘管比賽週一開始因腳傷有些不順利，但最終仍調整到最佳狀態，並抱回冠軍獎盃。在這場日本公開賽的決賽過程中，艾卡拉茲展現了強大的壓制力。首盤他就在佛里茲的發球局逼出破發機會，並在對手回球出界後奠定勝基。進入第二盤，佛里茲因大腿不適接受治療，但艾卡拉茲並未因此放鬆，馬上在首局就以正拍重炮完成破發，並一路建立4：1的領先優勢。落後的佛里茲甚至因懊惱而怒摔球拍，最終艾卡拉茲靠著一記細膩的切球鎖定勝局。回顧本季表現，艾卡拉茲坦言這是他職業生涯至今「最佳的一個賽季」。除了成功衛冕法國網球公開賽之外，他也闖進了溫布頓網球錦標賽決賽，但在決賽不敵辛納（Jannik Sinner）。本賽季他唯一的另一場失利是在巴塞隆納站，當時輸給了丹麥新星魯內（Holger Rune）。「年初我的狀態不算好，心態也有些掙扎，但現在回頭看，能夠調整過來並走到今天這一步，我真的為自己以及身邊幫助我的人感到驕傲。」艾卡拉茲說。