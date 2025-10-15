我是廣告 請繼續往下閱讀

▲於女力節第三天沉浸式體驗展覽中，由參加者留下的話語及創作。（圖／女力學院提供）

▲S校長經常分享自身職涯轉折。（圖／女力學院提供）

▲講師賴佩霞於講座中回答參與者提問，參加者情緒到點爆哭，賴佩霞擁抱參與者。（圖／女力學院提供）

▲明年女力學院的招生主軸，將圍繞「女力人才指標」與四大核心課程主題。（圖／女力學院提供）

成立五年的女力學院日前舉辦年度女力節，三天活動以「經濟、思想、行動獨立」到「綻放影響力」為主軸，透過講座、展覽與沉浸式體驗，帶領數百名女性學員探索自我、蛻變成長。校長Sherry (以下簡稱S校長)在專訪中強調，這場盛會不僅是課程總結，更是學員們「愛自己、找自己、做自己」的重要旅程。女力節三天活動安排別具巧思。第一天白天串聯三場以「獨立」為主題的講座，涵蓋經濟（S校長與 Dr. Selina）、思想（賴佩霞）及行動（九粒 Jolie），晚間則舉辦 Swing 搖擺舞會，營造輕鬆交流氛圍。第二天白天則安排三種自我探索工具體驗，包括 MMT 天賦系統、東方心理學與吾飛藝術銀行；晚間則以酒吧舞會延續熱力，邀請台灣舞團 MANIAC 及變裝皇后帶來精彩演出。第三天白天推出沉浸式體驗展覽，讓學員透過靜默與自我對話深度思考；晚上則以「校友回娘家」活動收尾，象徵學員與學院之間的長期連結。談到個人心境，S校長回憶，也曾遇過許多瓶頸、低潮，在經過多次自我對話、思考，才真正學會愛自己。「過去的我以為很愛自己，其實只是外在光芒吸引他人，而非真心認識自我。這次以『綻放』為主題，就是希望女性從蛻變中學會真正的自我接納。」她說。學員回饋是女力學院最強大的支持。S校長表示，既有學員在參加活動後，重新找回當初加入學院的初衷與感動；而新學員則在三天循序引導下，逐步書寫屬於自己的「綻放計畫」，體驗一場完整的自我探索旅程。「坊間多數學院是目標導向，但女力學院重視的是溫暖感與歸屬感。」她強調。除了活動亮點，S校長也分享自身職涯轉折。她坦言，在創立女力學院前是個「冷血獵頭」，將人才當作數字，只追逐績效目標。「雖然賺錢，但沒有內心快樂。直到接觸更多故事，才發現真正的志業，是協助女性成長並推動改變。」她說。這份信念，讓她從「事業」走向「志業」。近年來，女力學院積極拓展B端合作，與企業共建「複合式人才」平台。今年最大贊助商「森呼吸」品牌便是其中之一，該品牌在參與活動後深受啟發，進而成為支持者。S校長指出：「許多老闆不是缺人，而是缺少跨域整合的複合型人才。女力學院正好能補上這個缺口。」不僅如此，學院也關注女性內心課題。S校長直言，許多成功女性陷入「冒牌者症候群」，明明表現優異卻仍自覺不足。她提出「五大人生關卡」事業、財務、感情、家庭與健康，強調跨越這些關卡需要自我對話，而非單靠金錢解決。女力學院透過課程與社群，成為陪伴女性走過迷惘的重要平台。在課程設計上，學院從「講師為核心」逐步轉型為「學員為核心」。學員來自多元領域，包括海巡人員、故宮古蹟修復師等。S校長說：「他們的專業令人敬佩，卻仍懷疑自身價值。女力學院強調不分年齡與職階，而是專注於人本質的成長與互學。」此外，學院也提供自體療癒與身心靈課程，協助學員在婚姻、事業與生活三大面向找到定位與自信。展望未來，S校長透露，近期最重要的目標是打造「女力人才資料庫」與「女力指標」，同時推動在地化發展。「我們規劃台中、南部、東部分會，未來再將模式複製至馬來西亞。」她說。針對國際化，她認為日本女性因社會壓抑更需要支持團體，而中國大陸女性則逐漸展現強勢，顯示各地文化差異將是學院走向國際的重要挑戰。S校長強調，女力學院的核心價值是「女性支持女性」，學員不僅追求自我成長，也承擔更多社會責任。「如果只是為了賺錢，我早就回去當獵頭了。是這些學員的故事，讓我堅持走下去。」她表示。最後她補充：「我們不和任何人競爭，而是倡導中庸之道，尋求共好，這才是女力學院存在的意義。」明年度女力學院的招生主軸，將圍繞「女力人才指標」與四大核心課程主題：個人領導力、轉型力、個人定位、事業發展。S校長指出，課程不僅固定推出線上直播，並搭配讀書會、學員自發的「Woo Talks」舞台分享，以及校長親自帶領的覆盤機制，讓學員可以檢視自我，持續成長。同時，四大講師也將開設全天制的實戰營，涵蓋敏捷思考、多重領域探索及職涯規劃面向，並依照學員需求彈性增設課程。S校長強調：「我們希望學院不只是一堂課，而是打造讓女性能在學習、實作、分享自己學會的過程中，全面成長的生態圈。」很開心女力學院邁入第六年了！躍升全台最大支持女性生活與工作的成長社群。