我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁小芹曾是《美人誌》專屬模特兒與時尚教主，卻因販售假名牌包遭判刑入獄2年半，人生大起大落。（圖／翻攝微博）

藝人丁小芹今（17）日迎來46歲了！她出道初期為《美人誌》專屬模特兒，1999年推出首張專輯《舞靈精怪》，以歌曲〈如果我是男生〉打開知名度，有時尚教主美名。2015年，丁小芹在網拍販售名牌包，號稱正品卻被揭穿是假貨，最高法院判她入獄2年6個月。2019年，正值官司纏身期間，丁小芹還收到親弟暴斃身亡的噩耗，當時經濟來源幾乎全靠她的網拍收入，丁父也曾無奈表示，女兒入獄的話，生活恐怕就完了。曾被封為時尚教主的丁小芹，2006年開始經營服飾店打造潮流女神形象，卻因賣名牌包翻車翻到監獄裡。從2015年8月起，丁小芹在旋轉拍賣、蝦皮等平台販售號稱正品的名牌包與服飾，卻有買家指控收到假貨，甚至有人花錢卻連影子都沒見到。受害者約達12人，其中不乏演藝圈好友Makiyo、王思佳、李妍瑾，也讓這場時尚夢瞬間變成詐欺風暴。2018年，新北地檢署依詐欺與違反商標法起訴，法院認定丁小芹確實以假亂真，2020年10月最高法院定讞判她入獄2年6個月。沒想到，11月丁小芹入獄當天，她卻以身體不適請假未報到，結果被檢方開拘票，隔月才乖乖到案服刑。3年前，丁小芹也獲假釋出獄，順利結束了她的牢獄生活。回顧2019年8月，當時正是丁小芹官司期間，丁母下班返家發現丁弟在房中暴斃，身旁滿是空酒瓶與藥袋，場面駭人；警方趕到時，丁弟還已冒出屍斑，送醫後仍回天乏術。據悉，丁小芹的弟弟年輕時超愛彈吉他，夢想當音樂人，可惜家裡後來陷入經濟困境，他只好轉行當保全養家；沒想到，後來又在下班途中出車禍，雙腿重傷，行動變得極為緩慢，也失去了工作。長期失業讓丁弟罹患憂鬱與躁鬱症，甚至染上酗酒習慣，喝醉時常情緒失控。當時家中幾乎全靠丁小芹網拍維生，入獄前丁小芹的爸爸就曾在受訪時無奈表示，如果女兒入獄，他們兩老的生活恐怕就完了，令人鼻酸。10月17日的壽星不只有丁小芹！還有韓國女演員金亞中、台灣女藝人成語蕎、台灣男歌手陳奕、台灣女演員簡嫚書、台灣藝人尉庭愷，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！