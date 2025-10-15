知名作家、節目主持人王浩一於今年6月29日過世，享壽68歲，過去他以文學實境節目《浩克慢遊》2度奪下金鐘獎，打敗強敵李四端，也曾獲中國時報開卷年度好書獎，深受文化圈、電視圈推崇。回憶及王浩一噩耗，由弟弟王浩威於社群證實，透露其在6月24日才發文送別91歲母親，怎料才5天，便在台東縣政府前發現他的車輛，王浩一已經明顯死亡，因心肌梗塞猝逝，令人痛心。
王浩一才痛喪媽媽！突心肌梗塞死在車上
6月24日，王浩一才經歷喪母之痛，他在臉書發文表示母親安詳離世，享壽91歲，感念她在人生最後一程「沒有太多病痛，是最教人感恩的事。」王浩一好友許悔之當時透露，對王浩一來說無非是沈重打擊，還曾叮囑對方務必節哀、保重身體，未料才過5天，就傳來噩耗，讓文壇、電視圈難以置信。
王浩一主持節目《浩克慢遊》，帶領觀眾探索城市文化與庶民風景，並以城市書寫聞名，他的夥伴劉克襄透露，王浩一近來因心臟問題在台東部落休養，原以為能慢慢恢復，未料某天他自家赴台東市區，卻遲遲未歸，家人報案後，警方在台東縣政府前停車格發現其車輛，他在車內突心肌梗塞猝逝。
王浩一的告別式於今年7月16日在台北第二殯儀館舉行，現場氣氛哀戚，好友許悔之動容表示：「寫作、主持，四十歲之後的人生下半場，浩一兄活得入味、盡性、精采。」骨灰由兒子王柏舜捧著，安置於金寶山萬佛塔，而王浩一生前伴侶、作家王曙芳悲痛送別愛人，崩潰情緒可想而知。
王曙芳回憶，當天早晨還與王浩一一起吃早餐，沒想到竟是永別，「這是第1次他不回訊息、不接電話」，5年點滴湧上心頭，「在我眼中，浩一是閨蜜、摯友、靈魂伴侶和守護者。他是頑皮的大男孩，精力無窮的過動兒，原以為能白頭到老，怎料幸福驟然劃下句點。」字字深情令人嘆息。
🔺資料來源－
許梅之臉書、金鐘獎官方YouTube
🔺第60屆金鐘獎
※節目類金鐘獎頒獎
10月17日（五）台北流行音樂中心舉行
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
※戲劇類金鐘獎頒獎
10月18日（六）台北流行音樂中心舉行
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
🔺第60屆金鐘獎直播平台統整
官網：第60屆金鐘獎官方網站
電視直播：三立都會台、公共電視台
網路直播：金鐘官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視 Youtube 點點愛、公視+
影音平台直播：三立MOD戲劇台（戲劇類）、三立MOD綜合台（節目類）、LINE TV、中華電信Hami Video
海外直播：三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV
我是廣告 請繼續往下閱讀
6月24日，王浩一才經歷喪母之痛，他在臉書發文表示母親安詳離世，享壽91歲，感念她在人生最後一程「沒有太多病痛，是最教人感恩的事。」王浩一好友許悔之當時透露，對王浩一來說無非是沈重打擊，還曾叮囑對方務必節哀、保重身體，未料才過5天，就傳來噩耗，讓文壇、電視圈難以置信。
王浩一主持節目《浩克慢遊》，帶領觀眾探索城市文化與庶民風景，並以城市書寫聞名，他的夥伴劉克襄透露，王浩一近來因心臟問題在台東部落休養，原以為能慢慢恢復，未料某天他自家赴台東市區，卻遲遲未歸，家人報案後，警方在台東縣政府前停車格發現其車輛，他在車內突心肌梗塞猝逝。
王曙芳回憶，當天早晨還與王浩一一起吃早餐，沒想到竟是永別，「這是第1次他不回訊息、不接電話」，5年點滴湧上心頭，「在我眼中，浩一是閨蜜、摯友、靈魂伴侶和守護者。他是頑皮的大男孩，精力無窮的過動兒，原以為能白頭到老，怎料幸福驟然劃下句點。」字字深情令人嘆息。
🔺資料來源－
許梅之臉書、金鐘獎官方YouTube
🔺第60屆金鐘獎
※節目類金鐘獎頒獎
10月17日（五）台北流行音樂中心舉行
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
※戲劇類金鐘獎頒獎
10月18日（六）台北流行音樂中心舉行
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
🔺第60屆金鐘獎直播平台統整
官網：第60屆金鐘獎官方網站
電視直播：三立都會台、公共電視台
網路直播：金鐘官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視 Youtube 點點愛、公視+
影音平台直播：三立MOD戲劇台（戲劇類）、三立MOD綜合台（節目類）、LINE TV、中華電信Hami Video
海外直播：三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV
更多「2025金鐘獎」相關新聞。