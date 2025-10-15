我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市中正區的台北車站9日驚傳一起離譜性侵案，一名穿著邋遢疑似為街友的男子，竟在眾目睽睽之下直接將一名喝醉倒地的女子拖到牆邊性侵，且過程長達10分鐘的時間。適逢國慶連假人來人往卻無人出手制止，就連巡邏員警也沒有發現。直到有外籍遊客驚覺不對勁後才緊急報警。警方獲報到場，將這名男子依現行犯逮捕，並依妨害性自主等罪嫌移送偵辦。據了解，這起事件發生在9日下午4時許，有目擊者透露，當時有一名女子因喝醉倒地全身癱軟，一名穿著白衣的男子眼見有機可乘先抓住女子的手後，緊接著便直接拖到牆邊對其伸出狼爪。一名馬來西亞的遊客目擊後嚇傻，連忙請友人幫忙報警。警方獲報後迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將男子逮捕。經鐵警調查後，發現這名男子是桃園地檢署發布的通緝犯，且疑似喬裝街友來掩護行蹤，經常徘徊在台北車站附近，但是否為列冊街友還有待進一步調查。對此，鐵警已加強勤務編排，增加每2小時在大廳、月台及公廁的巡邏之處，避免類似案例再度發生，也呼籲民眾若發現可疑行為應立即報案，共同維護公共安全。