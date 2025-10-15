我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼楓葉姐姐（如圖）在影片中黑了一大階，被指出是造型及背景所致。（圖／翻攝楓葉姐姐IG＠sk.moonlake217 ）

▲楓葉姐姐（如圖）親自公開素顏，穿睡衣跳舞相當居家可愛。（圖／翻攝自IG@sk.moonlake217）

中國抖音人氣女團「SK月亮湖217」C位成員「楓葉姐姐」近來人氣飆升，不僅以甜美外貌與火辣身材圈粉無數，更被網友封為「平價版Karina」。不料，近日她在直播獨跳韓團BIGBANG神曲〈Bang Bang Bang〉時，卻因1套紫色連身裙造型翻車，被粉絲直呼膚色變太黑，「衣服不行了」、「光線是不是出錯了？」掀起熱議。楓葉姐姐熱跳〈Bang Bang Bang〉，畫面中她一如往常自信、豔麗，穿著緞面亮紫色連身裙大展舞台魅力，本該是性感吸睛，沒想到她整個人在影片中黑了一大階，當日背景偏橘、光線偏暗，加上亮紫色的連身裙，導致膚色看起來特別黯沉，「像是被打上錯誤濾鏡」一般，引來負評。楓葉姐姐的最新影片一曝光，有網友不留情直批：「今天這套太炸裂」、「紫色真的不適合妳」、「衣服不行了」、「光線是不是出錯了？」、「今天這套好顯黑啊！」不過也有網友力挺表示，「健康膚色也很美」、「姐姐不管穿什麼都好看」、「一樣自信一樣美」，留言區意見兩極。對此，楓葉姐姐並未特別回應，仍保持一貫甜笑與自信，繼續跳完全曲。話題在線的楓葉姐姐，一舉一動備受關注，先前罕見公開素顏影片，白色背心與熊熊髮帶入鏡，居家、休閒模樣十分具親和力，有別於其鏡頭前的亮麗，粉絲驚呼她根本是「自然系女神」、「素顏比化妝還清秀！」楓葉姐姐現為「SK月亮湖217」C位主力，除甜美嗓音與互動力強外，她更帶動了洗腦曲〈上車歌〉風潮，成為粉絲、藝人及YouTuber爭相模仿的舞曲，雖然這次因造型翻車登上熱搜，但也讓更多人注意到楓葉姐姐多變的舞台魅力，網友笑稱：「不管黑不黑，楓葉姐姐還是最甜的存在！」