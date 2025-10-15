我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉主平（左）和許曦文（右）都是單眼皮女孩，五官高度相似。（圖／劉主平IG@kokuu__、許曦文IG@polarbearelly）

▲劉主平也被說撞臉陸明君（如圖），更有人誤會她是陸明君女兒。（圖／資料照）

▲劉主平（下）在《回魂計》中飾演鍾欣凌（上）養女、傅孟柏（中）妹妹。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix原創影集《回魂計》近日爆紅，劇中飾演惡女千金「張怡庭」的女演員劉主平，因五官神似小S的大女兒Elly許曦文引發討論。不少觀眾稱兩人的長相根本一模一樣，追完全劇才發現不是許曦文演的；另外也有網友認為，劉主平的外型同樣撞臉女星陸明君，驚訝直呼：「真的好像」。一名網友在Threads發文，「」，她截圖劉主平的劇照，表示劉主平撞臉小S女兒Elly，該篇貼文曝光後，吸引21萬人次觀看，大家也紛紛留言討論， 「許曦文臉比較精緻點」、「咪兔，還去Google看是不是小S女兒」、「全部看完去看演員名單，我才發現不是許曦文，還想說小S女兒好會演」。除了許曦文外，還有人認為劉主平更像是女星陸明君，「陸明君+1，相似度比較高」、「我一開始還懷疑是不是陸明君的女兒出道，跟她年輕的時候幾乎一模一樣」、「明明就陸明君」，也有人覺得像周冬雨，認為劉主平的外型很有特色，辨識度高，加上演技不俗，將來一定大有可為。其實現年31歲的劉主平除了《回魂計》外，還拍過《今夜一起為愛鼓掌》、《浪漫輸給你》、《鏡子森林》等作品，並非新人演員。她去年還跟吳慷仁在電影《破浪男女》中有情慾戲，演技噴發，表現受到矚目；去年金馬獎評審也分享，劉主平只差一票就可以角逐影后，可說是最大遺珠。而小S女兒許曦文才19歲，目前在美國念大學。許曦文之前也曾拍攝過多個時尚雜誌封面，還演過伊藤潤二恐怖影集《聰明鎮》，但目前先把生活重心放在學業上。48歲的陸明君則持續活躍於戲劇圈，近年的代表作包含《此時此刻》、《台北女子圖鑑》、《正義的算法》，曾靠《熱海戀歌》入圍第49屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。