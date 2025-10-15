我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可基嫚（右）跟齊斯艾本（左）傳出19年婚姻破裂，齊斯疑似已有年輕新歡，讓妮可更是臉上無光。（圖／美聯社／達志影像）

▲妮可基嫚（如圖）和湯姆克魯斯離婚時，贏得各方同情，那時大家都覺得她像「受害者」，湯姆克魯斯據傳陰影花了很久時間也很難完全消除。（IG@nicolekidman）

▲湯姆克魯斯（如圖）被傳看到前妻妮可基嫚又要離婚，覺得是她的報應。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯與妮可基嫚曾有過一段備受矚目的婚姻，雖然離異後各自都有伴侶，也都生了小孩，湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲的婚姻只撐了6年，妮可基嫚與齊斯艾本則是結婚19年後近日宣告分手。歐美八卦報導稱湯姆克魯斯感到這是妮可基嫚的報應，仍難忘兩人離婚時妮可把錯都推到他身上，將他妖魔化的舊恨。因為合作《霹靂男兒》結緣的湯姆克魯斯與妮可基嫚，男的當年已是巨星，女的是在和他結婚之後才知名度水漲船高，當然妮可對於演藝事業一向很積極，也很努力，但若沒湯姆克魯斯一開始的巨星光環加持，她也不見得能在幾年之內爭取到許多好的演出機會，湯姆克魯斯絕對是她的貴人。不過20多年前湯姆克魯斯與妮可基嫚在談離婚，妮可人前人後都一副「受害者」的姿態，加上外界都覺得湯姆克魯斯的掌控欲驚人，對妮可基嫚更寄予同情，她也就樂得接受大家的憐憫，在那幾年她是好萊塢一致力挺的棄婦，甚至在離婚後的兩年之內就登上奧斯卡影后寶座。根據《Heatworld》報導，湯姆克魯斯被妮可基嫚將他妖魔化的動作，也弄得很不開心，同樣花了很長時間才可以走出陰影，看到她與齊斯艾本剛結婚時，總表現出「齊斯有如英雄，拯救她逃離地獄般上一段婚姻的惡夢」，就感到嗤之以鼻，相當不滿。多年來他就是默默忍住，很多話只能埋在自己心裡。現在妮可基嫚與齊斯艾本的婚姻也將告終，齊斯據傳還早已有年輕新歡，讓妮可更是臉上無光，看在湯姆克魯斯眼裡，就是「現世報永遠不會晚」，僅管如此，他還是透過其他人表達對妮可的關心，好歹彼此都還是好萊塢大牌，總不能鬧到撕破臉、讓外界看笑話。