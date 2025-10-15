我是廣告 請繼續往下閱讀





媒體人馬郁雯昨（14）日赴北檢告發國民黨立委王鴻薇、其前助理張凱維2人涉犯《貪污治罪條例》公務員藉勢藉端勒索罪，指控向藥商索賄上百萬元，張凱維昨晚聲明表示也將對馬郁雯等人提告。名嘴李正皓今怒批，大概是因為已經扛了10年以上貪污重罪，沒差多一條誣告罪吧？李正皓今發文表示，張凱維要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人，一口氣提告2個律師，真的不知道哪來的勇氣？大概是因為已經扛了10年以上貪污重罪，沒差多一條誣告罪吧？李正皓認為，他真心覺得告自己律師是很蠢的事，柯晨晧昨天公布了當張凱維要去向安進藥商提案時，柯晨晧身為好朋友所對張凱維提出法律意見，他看完整份法律意見後，只覺得柯晨晧真的仁至義盡。李正皓指出，意見書上寫到，實務上其實很少辦理遊說登記，甚至連有名的戰國策，都沒有在公司登記上載明專辦遊說。但遊說不登記可能還是有風險，提醒他們一下遊說還是要走正規。李正皓也狠酸，柯晨晧都寫了遊說要走正規，張凱維硬要弄了一整份違法的報告去跟廠商提案，請問張凱維是要告什麼？多一條誣告罪板上釘釘，真的是天作孽有可活，自作孽不可活。而針對張凱維昨晚喊告，馬郁雯今發文指出，她只好加碼爆料，只能說張凱維膽大包天，連2028年總統與立委選舉的政見都敢承諾，竟承諾藥商會把藥品事項納入政見和優先提案。馬郁雯怒批，張凱維這樣承諾，問過盧秀燕了嗎？又確定老闆王鴻薇一定會連任？而且連任後一定會把安進藥品的事項納入優先提案？請問張凱維的勇氣誰給的？王鴻薇嗎？