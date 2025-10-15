我是廣告 請繼續往下閱讀

比較棘手的是89地號，地主包括大魯閣在內共有44位

▲李四川先前表示，T12的地主意願很高，只剩3到4位需要整合。（圖／台北市府提供）

加上地上權模式和買斷土地模式另有隱憂，承租50年內，原地主可能因買賣、繼承、贈與、法拍等因素，導致產權人更複雜，期滿後如何處理地上物更加難解

▲地上權契約到期後，地上建物處理也是一大問題。（圖／記者徐銘穗攝,2025.06.03）

以每坪土地價格250萬計算，總金額高達約287.38億元，若每坪地價280萬元，則總金額約321.86億元

要輝達現在放棄T17、T18，轉向T12，「只是從現在的坑跳到另一個大坑」