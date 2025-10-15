輝達台灣總部選在北士科T17、T18卻面臨卡關，目前新光人壽將和北市府協調。傳出北市府提供T12給輝達選擇，但馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，輝達改選T12可能面臨4大困境，如果真的改成T12，T17、T18遇到的問題，在T12也會遇到，他直言，要輝達轉向T12，除非發生奇蹟。
日前輝達傳出請經濟部、北市府提供除了T17、T18的可用土地選項，台北市副市長李四川表示，目前T12、松南營區仍是備選，T12目前審核都沒問題，小地主都願意出售，松南營區中央也願意讓出這塊地。不過馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書指出，改選T12仍會遇到4大問題。
1、需要整合的地主更多：T17、T18目前只有一個地主，就是北市府，但是T12卻有很多小地主。其中，88、90、91地號地主是豐樂地產（味丹集團），87地號地主是台北市政府，86地號是開璽建設。當中比較棘手的是89地號，地主包括大魯閣在內共有44位，北市府先前表示，T12的地主意願很高，只剩3到4位需要整合。
但何世昌認為，這樣的評估過於樂觀，因為有意願是一回事，售價又是另一回事。大部分地主都願意賣給輝達，但開價不確定性太高，加上產權最複雜的89號地，正好位在T12的中央位置，如果有少數地主不願意，輝達還是拿不到完整的地開發。
2、地上權開發難度高：輝達轉向開發T12，會面臨開發模式的難題，輝達在開發上有地上權模式、買斷土地、地上權加買斷土地混合模式，如果有些地主只想賣個好價格、拿錢走人，全區用地上權模式開發，可能有部分地主不點頭。如果用的地上權加買斷土地混合模式，等到地上權期限滿之後，地上建物很難處理，可行性極低。
依目前政府標售地上權和民間大型地上權契約，通常會約定地上權期滿後若未續約，「地上建物無償移轉給地主」，部分則要求「承租人要拆除地上物恢復原狀」，不管是哪一種狀況輝達都會很頭痛。加上地上權模式和買斷土地模式另有隱憂，承租50年內，原地主可能因買賣、繼承、贈與、法拍等因素，導致產權人更複雜，期滿後如何處理地上物更加難解。也就是如果用地上權模式開發，不只要獲得全部地主當下的共識，還要謀求期限屆滿後地上物處理原則的共識。
3、買斷成本偏高：基本上買斷土地可行，但是T12加上鄰地、變更的道路面積大約3.8公頃，以每坪土地價格250萬計算，總金額高達約287.38億元，若每坪地價280萬元，則總金額約321.86億元，對於輝達來說成本多出很多，當然「黃仁勳把拔有錢就可以任性，只要輝達願意花就辦得成」，但對輝達而言，這筆錢省下來拿去研發，賺得還比土地增值快。
4、建築設計可能要修改：據媒體報導，輝達已完成「星艦」總部設計、找好營造團隊，何世昌推測，輝達已經按照T17、T18設計建築，如果改到T12，整個設計都要大更改。
最後何世昌表示，T17、T18遇到的問題，在T12通通會遇到，要輝達現在放棄T17、T18，轉向T12，「只是從現在的坑跳到另一個大坑」。除非T12發生奇蹟，所有地主願意「相忍為國」，大家不計利益通通舉手贊成、不索要高價，T12才有機會雀屏中選。
資料來源：馨傳不動產智庫執行長何世昌
