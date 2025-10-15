我是廣告 請繼續往下閱讀

小火鍋飲料不要直接喝！老闆一招升級：錯過20年

吃小火鍋自製冰淇淋紅茶！真實口感被讚爆

大多數人都提到就是「冰淇淋紅茶」風味，由於冰淇淋屬於半融化狀態，一般喝飲品，還能嘗到冰淇淋冰涼口感，呈現奶昔狀態十分解渴又消暑。

▲冰淇淋紅茶解渴又消暑，由於冰淇淋屬於半融化狀態，一般喝飲品，還能嘗到冰淇淋冰涼口感。（圖／翻攝Threads）

不只紅茶「3飲品也可加」！過來人警告「1步驟」不能錯

若是加入汽水，則可以伴隨氣泡風味，口感更加多變；加入咖啡，則能可以同時享受到冰淇淋的綿密，與咖啡的苦甜，讓飲品層次更加多變。

記得要先將冰淇淋丟入杯子內，再前往飲料機台裝盛飲料。若順序相反，在放入冰淇淋時，可能會將飲料灑得滿地都是。

台灣平價小火鍋店林立，但近年來不少火鍋店提供免費飲料、冰淇淋或爆米花，供顧客無限量享用，成為不少人的省錢救星。但近日就有老饕分享，，讓人驚呼「吃了20幾年第一次知道」。有網友在Threads分享，表示自己吃了小火鍋20幾年，直到近日才終於知道隱藏吃法貼文曝光後，引來眾多網友熱烈討論，「漂浮系列喝起來」、、「這難道是代溝嗎？我小時候就喝過冰淇淋紅茶欸」、「除了高麗菜煮蛋又學到一招」、「我國中的時候，我爸都吃香草冰淇淋+雪碧，攪一攪」、事實上，現今許多小火鍋店面都會提供自助吧採用，包括免費飲料、冰淇淋等都可以自行取用，飲品部分又以汽水、紅茶等飲品最為常見，大多數人都會直接使用杯子裝飲料直接飲用，但若是加入香草冰淇淋等，可以瞬間無痛升級成「漂浮系列」飲品，口感提升不少。至於到底好不好喝？除此之外，也有老饕建議，可將香草冰淇淋加入到咖啡、雪碧、可樂等飲品中。但許多過來人特別警告，若是使用這種喝法，