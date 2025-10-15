我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安因立委任內助理費案遭起訴，一審遭判7年4個月，而遭到停職，在躲過726大罷免後，高虹安今（15）日首度以「停職市長」身份出席市政行程，更公開表態爭取連任的意願。高虹安今日出席新竹市府舉辦的鹽水港溪自行車道啟用典禮，出席的還有市議會議長、副議長許修睿、余邦彥，高虹安並與代理市長邱臣遠一起騎乘YouBike電輔車繞行鹽水港溪自行車道。據了解，高虹安找來正、副議長背書，希望獲議會認可後，為後續全面復出市政工作鋪路。在726大罷免投票中，不同意罷免比她2022當選市長票數還多，為爭取連任增添信心。市府幕僚表示，高虹安很關心市政工作，面對726大罷免投票，她早已勤走基層，726大罷免失敗後，高虹安更頻繁出席各項社團及宮廟活動，上週更與里長同遊出席南投里政聯誼活動、出席在南投舉辦的國慶煙火晚會，都是為復出市政工作做準備。