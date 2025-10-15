我是廣告 請繼續往下閱讀

10月11至12日於台北花博爭艷館盛大舉行的「CCF動漫盛典 × 台灣兩棲爬蟲盛典」圓滿落幕。本次跨界展覽將「特寵生態」與「次文化動漫」完美融合，兩天共吸引近2萬名觀眾湧入現場，成功創造今年秋季最受矚目的展覽話題。活動現場分為兩大展區。一館「CCF動漫盛典」邀集超過百位人氣Coser、插畫師及創作者，舉辦舞台走秀、角色召喚競賽、動漫歌唱等活動，吸引眾多粉絲駐足觀賞，氣氛熱烈爆棚。二館「台灣兩棲爬蟲特寵盛典」則展示超過200種兩棲爬蟲及特寵生物，包括球蟒、變色龍、鬆獅蜥及箭毒蛙等珍稀品種，吸引親子家庭及飼養愛好者熱烈參與互動。本次展覽的精彩之處不僅在於觀眾規模，更在於豐富多元的活動內容，僅僅兩天活動即吸引近2萬人次進場，Coser舞台走秀場場爆滿，周邊商品更是一掃而空。展覽中，親子家庭的參與率超過三成五，互動體驗區人潮絡繹不絕，大小朋友都能近距離感受兩棲爬蟲和特寵生物的魅力。超過150組品牌與創作者的參展，則為觀眾帶來多元創作與豐富的文化交流。整場活動成功將動漫文化的次元魅力與特寵生態的奇幻世界交融，呈現出一場別具特色的秋季盛典。主辦單位表示，本次展覽不僅呈現出動漫和特寵文化的創新融合，也充分證明跨界合作的魅力與潛力。展覽結束之際，主辦單位預告，國際兩棲爬蟲盛典 × CCF動漫盛典將於2026年春季再度回歸，屆時將帶來更大規模、更多元的創作能量，邀請粉絲持續關注。