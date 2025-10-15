我是廣告 請繼續往下閱讀

越南警方破獲一起假瓶裝水案，竟有業者以自來水灌裝後冒用知名瓶裝水品牌「La Vie」販售，每天可賣出上百桶假水，流入河內民眾家庭長達數月。根據《越南新聞快報》報導，河內市公安刑事調查部門10月13日對「假瓶裝水案」正式立案，並以「生產、販售假冒食品罪」起訴4名嫌犯。警方指出，10月2日他們在河內市富董社（Phù Đổng）范登留街（Phan Đăng Lưu）294/74號突擊檢查一間製水工廠，發現該廠以「La Vie」品牌名義生產瓶裝水。工廠經營者為黎文越（Lê Văn Viết，1988年生），住所位於河內市龍邊坊。現場查獲嫌犯正將自來水灌入19公升與18.5公升的桶裝水中，貼上「La Vie」標籤出售。警方在工廠內扣押超過500桶假La Vie瓶裝水與大量假封蓋與貼紙。調查顯示，黎文越與同夥每日可生產、銷售約100桶假La Vie瓶裝水，每桶生產成本約1萬越盾，卻以高達7萬越盾的價格對外販售。從2025年3月至10月1日止，嫌犯共售出約2萬桶假水，主要流入河內市內各社區使用。警方強調，案件涉及公共衛生與消費者安全，目前已全面追查供應鏈與流向，並呼籲民眾購買瓶裝水時仔細檢查封蓋、標籤及生產編號，避免飲用來源不明的產品。