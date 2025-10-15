韓國舞者車炫承因《單身即地獄》爆紅，但不料他在上個月坦承得了白血病（血癌），還公開剃光頭接受治療的照片，讓外界都非常震驚。而近日，他在個人YouTube頻道《차현승 ChaHyunSeung》公開「白血病患者的一天」影片，記錄了抽血、量血壓等治療，還展現手掌皮膚脫皮、長新皮的症狀，並透露中性血球指數還是只有200多，未達到1000以上的標準。
車炫承在影片中穿著醫院服、光頭出鏡，他在5點半起床先做伸展後，開始抽血、量血壓、體溫、飯前藥、吃早餐等，「要好好吃飯才能獲得力量，所以我都有好好吃飯」。車炫承接著展現手掌脫皮的狀況，「皮膚一直脫皮，然後又長新皮」。
車炫承抗癌近況曝 粉絲讚：真的很堅強
車炫承也透露自己原本有寫日期的習慣，「來醫院後因為很累，所以只能用手機寫，現在在抄寫到日記本中」。而在生病期間，車炫承也不忘運動，「一直躺著反而不好」，便開始起身做徒手深蹲與提踵運動，維持自己的狀態。車炫承也在最後表示：「沒有想到會收到這麼多應援，真的很謝謝大家」。
粉絲看到車炫承積極抵抗病魔的模樣後，都紛紛表示「剃光頭也一樣帥」、「我們樂觀的炫承，這樣勇敢的抗病真的很棒，希望能看到你更多的笑容」、「加油，祝你早日康復」、「炫承真的很堅強」等。
車炫承自爆白血病 堅強喊：安靜地奮戰著
車炫承在上個月27日坦言罹患白血病，透露起初連自己都無法接受，也不敢告訴任何人，每天都被恐懼和混亂包圍著，但如今他鼓起勇氣說出實情，「目前正在接受治療，一天天安靜地奮戰著」。消息曝光後，演藝圈好友與粉絲紛紛為他打氣。
📌看更多車炫承相關新聞
韓國「天菜舞者」車炫承罹血癌！醫示警：有4症況別拖、快去檢查
車炫承血癌！PO治療照頭髮全沒 當宣美舞者、《單身即地獄》爆紅
資料來源：車炫承YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
車炫承也透露自己原本有寫日期的習慣，「來醫院後因為很累，所以只能用手機寫，現在在抄寫到日記本中」。而在生病期間，車炫承也不忘運動，「一直躺著反而不好」，便開始起身做徒手深蹲與提踵運動，維持自己的狀態。車炫承也在最後表示：「沒有想到會收到這麼多應援，真的很謝謝大家」。
粉絲看到車炫承積極抵抗病魔的模樣後，都紛紛表示「剃光頭也一樣帥」、「我們樂觀的炫承，這樣勇敢的抗病真的很棒，希望能看到你更多的笑容」、「加油，祝你早日康復」、「炫承真的很堅強」等。
車炫承自爆白血病 堅強喊：安靜地奮戰著
車炫承在上個月27日坦言罹患白血病，透露起初連自己都無法接受，也不敢告訴任何人，每天都被恐懼和混亂包圍著，但如今他鼓起勇氣說出實情，「目前正在接受治療，一天天安靜地奮戰著」。消息曝光後，演藝圈好友與粉絲紛紛為他打氣。
📌看更多車炫承相關新聞
韓國「天菜舞者」車炫承罹血癌！醫示警：有4症況別拖、快去檢查
車炫承血癌！PO治療照頭髮全沒 當宣美舞者、《單身即地獄》爆紅
資料來源：車炫承YouTube