我是廣告 請繼續往下閱讀

知名連鎖品牌「True Yoga全真瑜珈健身」9月23日突宣布敦南館等6分館暫停營業，引發爭議！經濟民主連合今舉行記者會，指控「這是一場系統性中資繞道來台的惡意掏空案！」呼籲檢方立刻啟動偵查，並要求經濟部修補法規漏洞。台北地檢署今日證實，有民眾提起詐欺告訴，已於9月底分案給打擊民生犯罪專組檢察官偵辦。全真瑜珈健身9月23日突宣布敦南館等6分館暫停營業，9月30日在臉書發出聲明，表示將自10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。受影響者除了廣大的會員外，還包括教練與廠商，這些被害人組成自救會，人數至今已突破3500。台灣經濟民主連合今天質疑，此案涉及中國國有資本利用法律與金融等工具，滲透、控制及最終摧毀台灣企業，呼籲檢調徹查，保護消費者權益。經濟民主連合說，全真台灣的董事長司徒敏慧，同時也是華控康泰集團公司前副總裁，而其母公司為中國山西建設投資集團；華控康泰實益擁有人為中國山西省人民政府國資委；經濟民主連合接著指控，司徒敏慧設計極為剝削的特許權與貸款協議，系統性掏空全真台灣現金流。對此，台北地檢署表示，全真瑜珈倒避後，有民眾提起詐欺告訴，北檢已於9月底分案給打擊民生犯罪專組檢察官偵辦，至於外界質疑中資介入的部分，檢察官也會一併注意有無涉及不法。