即將開跑的金馬影展活動，最受影迷期待的單元之一，就是以華麗師資與精彩課程大獲好評的「金馬電影大師課」，今年夢幻陣容包括《屍戰朝鮮》裴斗娜、《在車上》西島秀俊、《水底情深》電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培、《苦盡柑來遇見你》現象級韓劇名導金湲錫等，裴斗娜與西島秀俊將與台灣影人對談。

▲西島秀俊從偶像劇演員變成日本具有代表性的國際影星，也會來台參加金馬影展活動。（圖／金馬執委會提供）
裴斗娜與西島秀俊　將與台灣影人對談

金馬執委會今年持續與文化部影視及流行音樂產業局合作，並由和碩聯合科技贊助支持，邀請到11位國際級影視創作者於11月齊聚金馬，親授創作心法與專業經驗。除了上述幾位外還有《霓裳魅影》奧斯卡服裝設計馬可布里吉、《沙丘》藝術指導派崔斯弗米特、動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯．巴洛迪斯等。

裴斗娜和西島秀俊都是從本國的演藝界崛起，隨後再打入國際。裴斗娜與奉俊昊、朴贊郁合作嶄露頭角，豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞，憑《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾愛戴。

西島秀俊早年主演過《愛情白皮書》等偶像劇，後來在電影裡的內斂演技備受北野武、黑澤清等大導讚賞，奧斯卡名片《在車上》更讓他的國際知名度暴漲，也成為首位獲美國國家影評人協會最佳男主角的亞洲演員。他們將在與台灣影人的對話中，暢談如何將千變萬化的角色幻化成銀幕裡的人生百味。

▲以《色，戒》獲金馬獎、《水底情深》等片得到奧斯卡的名配樂家亞歷山大戴斯培，也是今年「金馬大師課」的導師之一。（圖／金馬執委會提供）
《苦盡柑來》導演教授祕訣　奧斯卡名配樂家來台獻藝

譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培，曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》和《水底情深》贏得兩座奧斯卡，《色，戒》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂，此回他應金馬與臺北市立交響樂團邀請來台，示範如何以雋永音色映照故事深處的靈魂，呈現影像與音樂的極致共鳴。

此外，金馬也與Netflix合作邀請《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫，被譽為「細節大師」的他將揭露如何提煉角色與表演情感層次，透過揪心且療癒的故事弧線，將類型劇推向新高峰的幕後要訣。

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月15日至12月1日期間在臺北文創大樓文創會所、台北信義威秀影城舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月16日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。更多消息可以關注金馬官網臉書粉絲頁Instagram

▲《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫，會來台分享從事演藝工作多年來的心得。（圖／金馬執委會提供）
