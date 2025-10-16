即將開跑的金馬影展活動，最受影迷期待的單元之一，就是以華麗師資與精彩課程大獲好評的「金馬電影大師課」，
今年夢幻陣容包括《屍戰朝鮮》裴斗娜、《在車上》西島秀俊、《水底情深》 電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培、《 苦盡柑來遇見你》現象級韓劇名導金湲錫等，裴斗娜與西島秀俊將與台灣影人對談。
裴斗娜與西島秀俊 將與台灣影人對談
金馬執委會今年持續與文化部影視及流行音樂產業局合作，並由和碩聯合科技贊助支持，邀請到11位國際級影視創作者於11月齊聚金馬，親授創作心法與專業經驗。除了上述幾位外還有《霓裳魅影》奧斯卡服裝設計馬可布里吉、《沙丘》藝術指導派崔斯弗米特、動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯．巴洛迪斯等。
裴斗娜和西島秀俊都是從本國的演藝界崛起，隨後再打入國際。裴斗娜與奉俊昊、朴贊郁合作嶄露頭角，
豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞， 憑《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《 屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾愛戴。
西島秀俊早年主演過《愛情白皮書》等偶像劇，後來在電影裡的內斂演技
備受北野武、黑澤清等大導讚賞，奧斯卡名片《在車上》 更讓他的國際知名度暴漲，也成為首位獲美國國家影評人協會最佳男主角的亞洲演員。 他們將在與台灣影人的對話中， 暢談如何將千變萬化的角色幻化成銀幕裡的人生百味。
《苦盡柑來》導演教授祕訣 奧斯卡名配樂家來台獻藝
譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培，曾以《
歡迎來到布達佩斯大飯店》和《水底情深》贏得兩座奧斯卡，《色， 戒》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂， 此回他應金馬與臺北市立交響樂團邀請來台， 示範如何以雋永音色映照故事深處的靈魂， 呈現影像與音樂的極致共鳴。
此外，金馬也與Netflix合作邀
請《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》 等現象級神劇韓國導演金湲錫，被譽為「細節大師」 的他將揭露如何提煉角色與表演情感層次， 透過揪心且療癒的故事弧線，將類型劇推向新高峰的幕後要訣。
「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月15
日至12月1日期間在臺北文創大樓文創會所、 台北信義威秀影城舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、 影視科系學生報名參加，10月16日下午一點起將於官網活動頁面 陸續開放報名。更多消息可以關注金馬官網、臉書粉絲頁及Ins tagram。
