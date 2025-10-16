我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站大廳日前發生一起嚴重的性侵案件，引發社會對公共安全的關注。台北市議員參選人康家瑋表示，此案凸顯首都治安管理仍有改善空間，並提出四項具體訴求，呼籲市府全面檢討現行制度、加強防範措施。康家瑋指出，光天化日之下於北車大廳發生長時間的攻擊事件，反映出公共場所安全管理仍需加強。他認為，除了依法追究加害人責任外，市府也應檢討管理制度。為此，他提出四項具體建議，首先建議啟動「北車安全總體檢」，成立跨局處專案小組，全面檢視監視器死角、夜間照明及隱蔽空間安全設計，並限期改善。其次，他建議建構「即時防護網」，除提升巡邏密度與便衣警力外，也可廣設「一鍵式求助鈴」與「QR Code靜默報案系統」等科技報案設備，並建立明確的「黃金五分鐘應變機制」，以提升民眾求助效率。此外，康家瑋呼籲社會各界應避免對受害者造成二次傷害，並勿隨意傳播影像或進行不當揣測。他強調，應聚焦事件的制度面檢討，而非對弱勢族群貼標籤。康家瑋強調，從公館圓環交通問題到輝達（NVIDIA）總部招商案的延宕，再到北車事件，都顯示市府在跨局處協調與風險預防上仍有改進空間。他呼籲市府應加速檢討並提出具體改善方案，回應市民對公共安全的期待。