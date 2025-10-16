我是廣告 請繼續往下閱讀

萊爾富店員不一樣了！1改變被讚爆：逼人去逛

▲有網友近日提到，過去常看見「萊爾富」被掛上「幸福企業」的稱號，內心認為都是掛假的，但最近幾年發現，萊爾富門市經常任用身心障礙員工。（圖／記者徐銘穗攝）

留言中甚至釣出萊爾富小編暖心回應「每一位夥伴都值得被看見」。

萊爾富寵員工送年夜飯吃！曾聯手喜憨兒基金會推「小天使門市」

萊爾富近幾年曾和喜憨兒基金會攜手合作，由新北市勞工局輔導設立，在新北土城共同創立庇護商店，命名為「土城小天使店」

全家自2011年起也與勝利基金會合作，開設全台首間由身障者經營的便利商店；7-11亦在2013年與社福團體合作首創「身心障礙者就業媒合平台」

▲萊爾富近幾年還和喜憨兒基金會攜手合作，由新北市勞工局輔導設立，新北土城共同設立庇護商店，命名為「土城小天使店」。（圖／新北市政府提供）

其中最為知名的就是在2017年首創「除夕當天暫停營業2小時」，為了體恤員工全年無休，提供年菜讓讓同仁在門市內享受溫馨的年夜飯

萊爾富被認證幸福企業！薪資破4萬、福利超齊全

萊爾富就曾獲得「2021幸福企業一般生活服務類金獎」殊榮，萊爾富之所以被外界評為幸福企業，最大原因包括福利制度健全、薪資穩定等

▲實際查詢人力銀行1111幸福企業歷屆榜單，萊爾富就曾獲得「2021幸福企業金獎」殊榮。（圖／翻攝1111人力銀行）

但若是程為儲備幹員，包括儲備店經理、主任等職位，結訓後薪資都有37K，甚至突破42K

改由由聯邦集團經營後，不論是在服務品質、商品水準等指標上都不斷進步，且店面數也不斷狂增，光是2025上半年就開出80間門市，總店數已破1700間