台灣連鎖超商萊爾富近期發展迅速，全力拓展事業版圖力拼7-11與全家，不甘只做「超商老三」展店迅速。但萊爾富不只商品與店家服務有提升，有民眾發現萊爾富店員也不太一樣了，發現店家開始任用「身心障礙員工」，讓眾人大讚是幸福企業，更肯定「會因為這點比較常去萊爾富」。
萊爾富店員不一樣了！1改變被讚爆：逼人去逛
有網友近日在Threads發文，表示以前在人力銀行上，經常看見「萊爾富」被掛上「幸福企業」的稱號，內心認為都是掛假的，但最近幾年發現，萊爾富門市經常任用身心障礙員工，「目前看是超商三巨頭中，比較常見到的，真的會因為這點，後面會比較常去萊爾富」。
貼文曝光後，引發眾多台灣人認同留言，「有觀察到萊爾富對員工多元包容度很高，這在其他超商真的是比較少見的」、「萊爾富真的蠻多年長員工的，態度都好好」、「這是真的，看到我家附近的都會有身障員工實習，而且都很認真學」；留言中甚至釣出萊爾富小編暖心回應「每一位夥伴都值得被看見」。
萊爾富寵員工送年夜飯吃！曾聯手喜憨兒基金會推「小天使門市」
據了解，萊爾富近幾年曾和喜憨兒基金會攜手合作，由新北市勞工局輔導設立，在新北土城共同創立庇護商店，命名為「土城小天使店」，結合便利商店實境操作與社區互動，同時也展售憨兒親手製作的餅乾與麵包，讓公益自然融入日常生活。
但萊爾富其實並非第一個推廣類似公益的企業，包括7-11、全家等都有任用身心障礙者，全家自2011年起也與勝利基金會合作，開設全台首間由身障者經營的便利商店；7-11亦在2013年與社福團體合作首創「身心障礙者就業媒合平台」，提供求職管道，讓有就業能力的身障朋友，有更多的機會投入職場、自立生活。
但除了任用身心障礙者，萊爾富寵員工的事蹟也十分多，其中最為知名的就是在2017年首創「除夕當天暫停營業2小時」，為了體恤員工全年無休，提供年菜讓讓同仁在門市內享受溫馨的年夜飯，隔年還擴大舉辦，超過千家門市一同響應，期間仍按正常薪資給付，讓員工能休息3小時，團聚享用年夜飯。
萊爾富被認證幸福企業！薪資破4萬、福利超齊全
實際查詢人力銀行1111幸福企業歷屆榜單，萊爾富就曾獲得「2021幸福企業一般生活服務類金獎」殊榮，萊爾富之所以被外界評為幸福企業，最大原因包括福利制度健全、薪資穩定等，不論是三節獎金、生日禮金，甚至是旅遊補助等都有提供。
針對萊爾富薪資福利部分，實際查詢104人力銀行職缺，萊爾富門市人員月薪幅度大，薪資區間從3萬1千元至4萬1560元；但若是程為儲備幹員，包括儲備店經理、主任等職位，結訓後薪資都有37K，甚至突破42K，且強調歡迎中高齡朋友、二度就業者。
除了上述原因，萊爾富近年來也因老闆換人，改由由聯邦集團經營後，不論是在服務品質、商品水準等指標上都不斷進步，且店面數也不斷狂增，光是2025上半年就開出80間門市，總店數已破1700間，未來發展讓人相當期待。
資料來源：1111人力銀行、104人力銀行、喜憨兒基金會
除了上述原因，萊爾富近年來也因老闆換人，改由由聯邦集團經營後，不論是在服務品質、商品水準等指標上都不斷進步，且店面數也不斷狂增，光是2025上半年就開出80間門市，總店數已破1700間，未來發展讓人相當期待。