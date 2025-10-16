牠是不是針對我？每當發現愛車沾上被鳥兒剛落下的糞便時，心中總是懷疑為何如此容易中獎，美國汽車銷售商近期做出一項調查，由千名車主回報愛車被鳥屎轟炸的經驗，結果發現，鳥類特別容易鎖定三種色系的車輛，而當中又以皮卡特別容易被鳥屎青睞。
根據《紐約郵報》報導，美國汽車銷售商Alan’s Factory Outlet指出，許多車主之間常常爭論，某些品牌或顏色的車輛，是否更容易遭到鳥糞襲擊，「我們的調查數據顯示，他們可能真的說對了」。
汽車銷售商對1000名車主進行調查，結果得出，鳥類最容易在棕色、紅色與黑色車輛，留下牠們的糞便；而白色、銀色及灰色等淺色車則較少。
報導提到，鳥糞問題事實上不是一件小事，調查發現，將近四分之一的美國人每年因鳥糞造成的維修與洗車費用超過 500 美元；另有十分之一的人表示，他們車輛的烤漆曾因鳥類空中「轟炸」而受損。
Alan’s Factory Outlet 指出，這種「顏色偏好」部分可能源於「鳥類看顏色的方式與人類不同，且牠們能感知紫外線 (UV) 光」，使得某些顏色在牠們眼中特別醒目，也許這就是成為牠們攻擊目標的原因。
此外，閃亮的車身與後照鏡會反射出鳥自身的影像，在繁殖季時，牠們可能會誤以為那是競爭對手，進而不斷攻擊自己的倒影。些車附近逗留的時間越久，就越可能親自為車子塗上屬於牠們的白漆。
調查還提到，吉普、雪佛蘭、道奇等品牌的皮卡車主回報被鳥襲的機率最高，因車身寬大，讓鳥兒更容易命中。
為避免愛車成為鳥類的目標，車主仍有方法減少被「空襲」的機率，可選擇有遮蔽的停車空間、長期戶外停車時使用車罩，並避免將車停在樹下、電線下或鳥類常棲息的地方，減少中獎機率。
