▲陳姓市民發了這張圖卡，被中市府指為散布謠言移送裁處。（資料畫面）

▲鄭功進和蔡耀頡呼籲停止大撒幣，強調普發現金才符合民意。（圖／鄭功進提供，2025.10.16）

台中陳姓市民在網路貼文提及「普發現金4萬元」，遭市府指為散布謠言移送裁處，台中地院16日裁定，該貼文屬公共議題討論，非惡意造謠，裁定不罰；市府表示尊重司法，將不抗告。多位綠營議員今痛批市府濫告、打壓言論自由，市民說出心聲就要被市府告，要求道歉並說明普發現金研議進度。台中一名陳姓男子今年7月在Threads張貼「每人普發4萬」、話語箭頭指向台中市長盧秀燕，下方寫著「年終獎金每人普發4萬台中市超徵120億，學者促還富於民」的圖卡，台中市府公開在官網稱其為「假訊息」，呼籲民眾勿聽信，警方也以違反《社維法》移送台中地院。陳男到案後，辯稱他支持這個意見，是因盧秀燕曾同意中央普發1萬元，既然台中市政府也有超徵稅額，普發現金給台中市民應該也是合理的。法官審理後認為，這僅是民眾對公共議題發表意見，屬於言論自由的範圍，且未見該貼文造成社會恐慌等負面心理，也無影響公共安寧，裁定不罰。多位民進黨市議員批評市府為壓制輿論，急貼「假消息、假圖卡」標籤，甚至將市民送上法院，如今法院認定是公共討論，等於狠狠打臉市府。陳雅惠批評：「市府天天宣傳購物節抽現金、抽汽車，市民說希望普發現金，卻要被送地院，這哪有天理？」張芬郁也說，新竹市已經公告要發5千元，台中人卻還在等市府研議。鄭功進批評，民進黨在議會爭取普發現金，市府還去告民眾造謠，7年賣地賣了1700多億，錢拿去哪兒了？副市長黃國榮說，台中有很多重大建設需要經費，事實真相就是市府無力普發現金。台中市政府以新聞稿表示，市府尊重司法判決，因網路傳播速度極快，涉及政府政策或公共資源分配等議題，提醒民眾以官方公告或正式新聞稿為準，避免誤導大眾造成誤解混淆。市府尊重司法判決，不會提抗告。