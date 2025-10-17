準風神颱風日前已經增強為熱帶性低氣壓TD27，雖然目前預測路徑不會直撲台灣，但因為週末正好遇上東北季風南下，兩者產生共伴效應還是會為全台帶來降雨。《NOWNEWS》特別整理「準風神颱風」最新動態，包括生成時間、最新預測路徑以及對台灣風雨影響，讓讀者一文掌握最新颱風情況。
準風神颱風最快週六形成！預估路徑「高機率對台灣沒直接影響」
根據中央氣象署資訊，熱帶性低氣壓TD27今（17）日凌晨2時的中心位置在北緯13.3度，東經132.5度，以每小時27公里速度，向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。氣象署預估TD27會在週六至下週日（18日至19日）生成為「風神颱風」。
至於目前最新預估路徑，氣象署和歐洲模式（ECMWF）大致上差不多，準風神颱風會在19日2時逼近菲律賓呂宋島並且登陸，接著進入南海，對台灣並沒有直接影響。不過氣象署也強調，後續發展程度以及路徑，因為是秋颱的關係，仍然還是有不確定，依舊要持續留意最新情況。
準風神颱風撞上東北季風！共伴效應「風雨影響仍要小心」
天氣職人「吳聖宇」則在粉專表示，從週六晚間起風神颱風外圍水氣靠近，東半部、大台北東側、恆春半島降雨就會開始變多；週日受到東北季風影響，同時風神颱風穿過呂宋島往南海移動，外圍水氣持續北上，配合東北季風南下產生共伴效應，新竹以北、東半部、中南部深山區有陣雨或短暫陣雨，基隆北海岸、東北角及宜蘭有局部大雨或單點豪雨發生機會，雨勢要一路下到週三才會趨緩。
氣象署也提到，下週日（19日）起至週三（22日），受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地天氣稍涼，迎風面雨勢明顯且範圍較大，氣溫逐漸下降，天氣不穩定，尤其北部、宜花有局部豪大雨，花東地區也會偶有大雨，是台灣受影響最顯著的時期，民眾還是要特別留意風雨狀況。
北北基宜今早突然下一波大雨！氣象專家揭主要原因
然而住在北北基宜的民眾，應該都有聽到今天清晨突然有一波大雨，氣象署還發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，務必注意雷擊及強陣風。明明天氣預報這兩天還是好天氣，為何會下這場雨？
氣象粉專「台灣颱風論壇」也解答，北北基宜清晨大雨受低層水氣與東北東風影響，目前基隆北海岸、宜蘭一帶都有些對流雲系移入，清晨前後容易出現短暫陣雨。這波雨勢持續時間不長，預估上午過後就會逐漸趨緩，但這波水氣不是東北季風提前到來，也不是熱帶性低氣壓TD27所帶來。
資料來源：中央氣象署、天氣職人「吳聖宇」、台灣颱風論壇
