準風神颱風最快週六形成！預估路徑「高機率對台灣沒直接影響」

氣象署預估TD27會在週六至下週日（18日至19日）生成為「風神颱風」。

19日2時逼近菲律賓呂宋島並且登陸，接著進入南海，對台灣並沒有直接影響。

▲準風神颱風最快週末生成，目前最新預估路徑會登陸菲律賓呂宋島並往南海前進，對台灣沒有直接影響。（圖/中央氣象署）

準風神颱風撞上東北季風！共伴效應「風雨影響仍要小心」

新竹以北、東半部、中南部深山區有陣雨或短暫陣雨，基隆北海岸、東北角及宜蘭有局部大雨或單點豪雨發生機會，雨勢要一路下到週三才會趨緩。

尤其北部、宜花有局部豪大雨，花東地區也會偶有大雨，是台灣受影響最顯著的時期

▲準風神颱風加上東北季風週末產生共伴效應，北部、東北部地區嚴防豪大雨，花東地區也要留意大雨，雨勢一路下到下週三。（圖/中央氣象署）

北北基宜今早突然下一波大雨！氣象專家揭主要原因

明明天氣預報這兩天還是好天氣，為何會下這場雨？

北北基宜清晨大雨受低層水氣與東北東風影響，目前基隆北海岸、宜蘭一帶都有些對流雲系移入