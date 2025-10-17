我是廣告 請繼續往下閱讀

▲糾紛過程中店長楊男一度衝回店內拿菜刀理論，事後向楊男辯稱「我剛剛在煮菜，不行嗎？」。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區昨（16日）晚間20時許發生一起糾紛事件，一名熊姓男子當時將小客車臨停在巷弄內一家店面門口附近道路，引起該店家楊姓男子不滿，不僅怒對熊男飆髒話，甚至還一度返回店內拿出菜刀欲和熊男理論。警方獲報到場後，發現該店家已關閉，且涉案的楊男已不知去向，熊男事後至派出所對楊男提告恐嚇罪，詳細糾紛原因還有待進一步調查釐清。據了解，這名熊姓男子當時駕駛小客車欲找停車位，發現板橋區文化路二段附近的巷弄內有一處三角錐擋著的道路，且該處並無劃設紅線，打算臨停在該處，卻引起鄰近店家不滿。店長楊姓男子見狀後，表明該址為自己所有，質問熊男：「你要停多久？」過程中楊男不斷對熊男怒飆髒話，雙方爆發口角衝突，楊男一氣之下更直接衝到店內拿出菜刀，甚至向熊男辯稱，「我剛剛在煮菜，不行嗎？」等語。警方獲報到場後，現場僅剩下熊男，而該店家已經關閉，楊男也並未在店內。熊男事後至派出所對楊男提告恐嚇罪，後續將通知楊男到案說明釐清案情。而熊男也在社群網站Threads上還原整起過程，嚇喊：「真的還好有拿起手機自保…到現在還心有餘悸，差點以為要沒了…」