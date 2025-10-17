我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克拉拉有亞洲第一美稱號。（圖／翻攝自IG＠actressclara）

「亞洲第一美」韓國女星克拉拉（Clara、李成敏）今（17）日無預警宣布和富商老公Samuel Wang離婚，豪門婚姻僅維持6年，據了解，他們已經在8月協議離婚，接下來也將全面回歸演藝圈，事實上，克拉拉離婚也早有跡可循，自她婚後顯少露面，但近幾年積極拍戲，今年3月還來台灣出席醫美活動，替復出做準備，當初結婚時，老公在首爾買下81億元的婚房該如何分配也受到關注。克拉拉2019年嫁給Samuel Wang，今透過經紀公司KHS Agency證實，夫妻倆已經在8月完成離婚手續，兩人結婚時克拉拉的演藝事業如日中天，卻為愛淡出圈子，造成不小話題，經紀公司表示，「考慮到雙方家庭立場，在彼此理解的過程花了點時間，才會現在才告知，請大家見諒。」克拉拉如今恢復單身，也宣布正式回歸演員身分。克拉拉前夫的身分相當神祕，她僅透露是大2歲的旅美韓僑企業家，根據韓媒報導，克拉拉前夫財力驚人，兩人的婚房是一棟位於首爾的公寓，坪數76坪，當初以81億韓元（1億7千萬元台幣）買下，引來熱議。克拉拉出道以來演過許多電視劇，包括《大力女子都奉順》、《急診男女》、《拜託了，機長》、《風吹好日子》等等，只是自她結婚就顯少露面，最近倒是積極出席活動，3月時還來台灣參加醫美記者會，近幾年也轉往中國發展，在《七根心簡》中有演出，接下來還有兩部待播劇，《錦衣十日令》、《攬流光三千》，似乎是為復出做準備，而克拉拉也曾在2014年上過《康熙來了》，小S對於她的時尚品味相當讚賞。克拉拉在節目上分享機場穿搭，透露自己因為有點名氣，即便是私下出國，也不會穿球鞋，衣服也是要穿比例看起來好的，隨時都要保持在最佳狀態，克拉拉也曾登上性感女星世界排行榜第二名。