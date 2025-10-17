我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後離世，讓空服員請假制度受到社會關注。長榮航空今（17）日下午2時30分召開記者會，其中有記者提問連發，在場高層一陣靜默，彼此互看，這樣的場景也被看直播的網友酸「在問ChatGPT？」長榮航空一名空服員抱病上班後猝逝，引發社會對空服員請假制度關注。長榮今日下午2時30分將召開記者會，針對相關議題做說明。這也是風波延燒多日後，長榮首度有高階主管出面說明。在提問環節《聯合報》記者針對四項問題提問，表示看到長榮航空有列出四點措施，表示公司是真的想要改善的，但實際面上看不出來具體執行、調整方向，當然可能還要討論，但有沒有初步討論到的？第一個請假氛圍的部分？但是這樣的請假機制，目前設計的問題就是導致這名空服員不敢請病假，因為她請假就會影響到她後續幾個月排班的選擇，導致抱病值勤。第二點，因為不敢請病假，不想要有紀錄影響後續排班權力，針對長榮航空目前排班制度，有沒有討論要怎麼改善？第三，想問問孫副總，10月10日就知道空服員過世嗎？到目前看到的資料，9月25日她值勤回來，事務長並沒有通報，是只有事務長自己透過公司內網去關切，10月10日她當天最後再關切的時候，11日空服員姐姐才透過公司訊息告知事務長，自己的妹妹已經過世了，想問問長榮高層是這個時候才知道空服員過世，還是透過其他管道？那當下有立刻致意嗎？還是10月14日告別式才去致意的呢？第四，11月份舉辦的長榮航空馬拉松比賽，因為工會和外界有聲音說，如果長榮處理不好，將會到現場陳抗，針對這點公司有準備因應措施嗎？針對記者連續發問，長榮航空高層們陷入一陣靜默，並且彼此眼神互看致意，記者也緊接著表示「要先回答我的問題嗎？不好意思我的問題有點多！」而這個空檔也被看直播的網友酸說「在問ChatGPT？」、「（記者）有問到重點」。針對這場記者會，觀看直播的網友表示「​​這記者會有開等於沒開嘛！沒人性至極啊！」、「​​聽君一席話如聽一席話」、「請假扣績效，和處罰減班，有解釋嗎?」