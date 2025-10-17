我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（17）日上午三讀通過韌性特別預算案，歲出總額達5500億元，其中包括全民最關注的普發現金2360億元。根據財政部規畫，民眾將可透過5種方式領取該補助，最快11月上旬開放發放。對此，國民黨高雄市議員陳美雅喊話，中央政府別再拖了，行政院應該儘速公布明確的發放時程，讓錢趕快進人民口袋。陳美雅指出，立法院通過普發現金1萬元！政府該馬上行動💪普發現金拖太久！人民在等、家庭在撐💰立法院已經通過普發現金1萬元，但行政院到現在還沒明確公布發放時程！「我嚴正要求中央：別再拖了！這筆錢不是恩惠，而是人民應得的權利！」陳美雅強調，物價飆漲、生活壓力沉重，許多家庭等的不只是補助，而是一口生存的氣。政府該做的不是開記者會，而是讓錢趕快進人民口袋！財政部長莊翠雲16日表示，將在總統公告當天召開記者會公布領取細節，預計是11月上旬發放，而此次領現機制比照112年普發現金政策，包含以下5大方式，確保各族群都能方便領取：1.登記入帳：至指定官網（建置中）登記入帳帳戶2.ATM領現：至指定金融機構（含郵局）實體ATM領取3.郵局領現：至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取4.直接入帳：特定對象免登記！直接匯入現有撥款帳戶5.造冊發放：矯正機關收容人由矯正署造冊發放；特定偏鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉）由當地派出所或分駐所造冊發放