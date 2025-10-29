我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣唯一零廢時尚品牌 Story Wear、中華民國腦性麻痺協會，自今年 6 月起，攜手全方位零售整合專家 SHOPLINE ，共同推動「一加一職前培訓計畫」。此計畫旨在透過多元課程，包括串珠手工飾品製作、繪畫創作與電商行銷實務，循序漸進地協助腦性麻痺青年培養實用的就業技能，為他們開啟更多元的職涯發展可能性。9 月計畫邁入嶄新里程碑，特別策劃「相信愛－共創繪畫工作坊」，邀請到相信音樂旗下知名藝人白安與宇宙人樂團共同參與，以「相信愛」為主題，與腦麻青年一同揮灑創意。為了讓孩子們有更充分的發想時間，藝人們貼心地事先提供了歌曲與歌詞作為靈感來源。白安分享了她新專輯中最充滿奇幻溫暖力量的作品「星期八」，而宇宙人則帶來深具溫柔詩意的《藍色的你》，這些歌曲不僅在工作坊前激發了腦麻青年的創意，也讓他們得以在家及課程中持續累積想法，最終與藝人們在工作坊中共同完成畫作。即日起為期一年公益計畫展覽，歡迎有興趣民眾至 House of Story Wear 永續百貨，共同參與這場結合藝術與公益的展覽，透過挑選喜歡的畫作或永續商品，將這份愛與溫暖帶回家，一同為腦麻青年創造更多支持與希望！中華民國腦性麻痺協會首度啟動全台第一個「中華民國腦性麻痺協會青年就業支持計畫」，直面腦性麻痺青年實際就業困境，腦麻家庭由父母一肩扛起孩子辛苦的成長教育，但終將面對老去議題，他們最深的恐懼就是「等我老了、不在了，誰能照顧我的孩子？他們該如何面對未來的就業和生活？」根據勞動部去年辦理「身心障礙者勞動狀況調查」發布「113年身心障礙者勞動狀況調查統計結果」中發現去年 5 月台灣地區 15 歲以上身心障礙民間人口 116.8 萬人（不含植物人、現役軍人、監管及失蹤人口），勞動力25.6萬人，其中就業者 23.8 萬人，失業者1.8 萬人，勞動力參與率 21.9 %，失業率高達 7.1 %。身心障礙就業者在就業或勞動參與有遇到困難者占 28.2 %，所遇困難以「工作時間或內容不適合自己」占 13.9 %最多，「找不到長期性的穩定工作」占 9.1 %次之；就業有受到不公平待遇者占 7.9 %，不公平待遇以「工作配置」較多，「薪資」次之，「員工福利」居第 3。調查指出，未參與勞動原因以高齡占 6 成 1 最多，有工作能力及工作意願者未找工作的主因為「沒有適合的工作」。其中，因身心障礙者失業主要原因，包含就業或勞動參與遇到之困難主要為「工作時間或內容不適合自己」、9 成 2 身心障礙受僱者在工作場所未因身心障礙身分受到不公平待遇。因此，中華民國腦性麻痺協會針對腦麻青年因行動障礙受限與社會偏見帶來的求職困境，結合職能培訓、企業媒合與職場支持，打造可複製的就業模式，邀請社會企業 STORY WEAR 及 SHOPLINE 共同為腦麻青年開啟穩定工作與多元共融的新契機。「電商不只是商業工具，更能成為推動社會善意的平台。」SHOPLINE 集團聯席總裁徐向緯表示。作為深耕台灣超過十年的零售解決方案領導品牌，SHOPLINE 已陪伴超過十萬品牌與創業者逐夢，如今也將專業技術投入公益，支持腦麻青年展現才能。同時，考量到腦麻孩子的學習節奏，除了實體課程，亦提供 SHOPLINE「電商成長學苑」線上影音課程，方便腦麻家庭隨時回顧、輕鬆上手。中華民國腦性麻痺協會監事陳子淳：「外界長期以來對腦麻的印象多停留在行動遲緩或能力不足，這些無形的偏見往往比身體挑戰更沉重。事實上，腦麻青年不僅僅是受助者，他們也能用創作回饋社會，這才是共融。」因此【相信愛-腦麻兒共融就業支持】計畫由中華腦麻協會、Story Wear 、SHOPLINE、相信音樂藝人白安、宇宙人，共同發起的跨界合作。藉由專業人士與各方資源的整合，讓腦麻青年作品更親近眾市場、打破社會既定印象，讓腦麻兒以創作突破身體障礙疆界、逐漸建立自信並看見未來自立的可能。腦麻青年與藝人們共同創作之畫作，經 Story Wear 設計團隊轉化為再生布料花紋，製作成限量服飾與飾品。從串珠水晶手環到即將於臺北時裝週亮相的服裝小物，每一件作品都承載著獨特的生命故事。除此之外，呼應永續精神，Story Wear 促成中華腦麻協會與大春煉皂合作，將飯店剩餘肥皂回收再製成再生皂，這款再生皂未來也將成為品牌過年禮盒的選項之一，讓公益與永續的價值持續擴散。Story Wear 創辦人陳冠百：「 這次與中華腦麻協會、相信音樂藝人朋友們共創的相關商品將於 House of Story Wear 永續百貨展示販售，亦會同步上架 SHOPLINE 電商平台，所得將全數捐予中華民國腦性麻痺協會，投入腦麻兒就業支持。」此舉不僅協助腦麻青年累積就業能力，也展現當公益結合時尚與電商時，跨界合作能帶來的正向改變。相信這份力量讓更多人看見腦麻青年們的潛能與努力，並將善意持續傳遞，形成一股可延續的社會循環，更期盼藉由媒體傳播與企業夥伴的力量，匯聚更多長期資源，讓「相信愛」成為持續的行動，共同為腦麻青年點亮自立的未來！以宇宙人經典歌曲「藍色的你」作為創作發想，畫中綁著大紅色蝴蝶結的女孩，手裡拿著輔具，面向充滿愛心與信心的海洋，再往前望去還能看見亮綠黃色的山，女孩無所畏懼的和朋友手牽著手，一起相信愛！邁向更美好的未來。Story Wear 將畫作製成輪椅友善牛仔背心外套，背後為全開拉鍊方便穿脫，利用壓線縫製來呈現畫中雲海與陽光的樣貌。以宇宙人經典歌曲「藍色的你」作為創作發想，在這色彩繽紛的海面上，有3艘彩色漁船、2個彩色音符，天空上有4朵充滿笑容的雲，和一顆炙熱發光的微笑太陽俯視這一切，海清澈乾淨，透過光折射可以清楚看見海底裡藏著多彩海洋生物和石頭，生氣盎然。Story Wear 保留畫作中可愛的手繪線條，轉印至牛仔布面上，被手繪笑臉、音符堆疊而成的外套，充滿朝氣！以宇宙人經典歌曲「藍色的你」作為創作發想，以極簡風格剪紙加畫筆方式來呈現海洋波浪形狀，加上音符、愛心、亮光，中間站著一位臉上掛著愛心、笑容可掬的可愛人兒！是一幅充滿浪漫情懷、愛心滿溢的溫暖創作，Story Wear 直接將寫著 LOVE 的愛心轉印至牛仔西裝外套正面口袋上，象徵著將愛全都小心翼翼收進口袋，讓我們每天穿上外套都「與愛同行」。以白安新專輯歌曲「星期八」作為創作發想，方萱草圖中勾勒出許多像是星球、氣球、愛心、星星亮光、音符等圖騰，攜手白安一起著色，完成這幅極少女又充滿個性的奇幻「星期八」。Story Wear 將圖騰翻印在牛仔裙上，並將手繪可愛的娃娃、愛心、星星亮光製成配件別針。