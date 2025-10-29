CoCo都可表示，今（29）日週三好友日「冬韻擂焙珍奶買一送一」、平均一大杯35元，推薦喝溫的最療癒；兩大外送優惠也「買一送一」、還有最新「2杯99元」常態優惠菜單；全新開賣「水果咖啡」系列，西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式一覽。迷客夏「朝等豆漿紅茶」進駐統一超商7-11獨家開賣優惠。
CoCo都可：3大買一送一喝「冬韻擂焙珍奶」！水果咖啡開賣
最大方的CoCo都可「買一送一」手搖飲料優惠大放送！萬聖節喝到11月：
◾️今全台門市「CoCo買一送一」！CoCo都可表示，今週三好友日10月29日，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「冬韻擂焙珍奶(L)第二杯0元」，相當於買一送一只要70元、平均一大杯35元，就能喝到才剛回歸的冬韻擂焙珍奶，爆紅神飲推薦喝溫的最療癒。
提醒大家，冬韻擂焙珍奶內含穀物碎粒易沉澱，飲用前適度搖勻並小心吸食每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️CoCo「買一送一」兩大外送優惠！CoCo都可表示，外送平台Uber Eats即日起至11月4日，點得到「粉角檸檬冬瓜(L)、奶茶三兄弟(L) 買一送一」；foodpanda則是即日起至11月12日，開喝「28茉粉角輕乳茶(L)、QQ奶茶(L) 買一送一」。
提醒大家，實際活動詳情及辦法以外送APP及官網結帳頁面顯示為主；部分門市不參與本活動；限同品項同糖冰，外帶自取不適用，數量有限售完為止；買一送一活動需顯示2杯才會自動帶入折扣。
◾️「2杯99元」常態優惠秋冬改版！CoCo都可全台門市都有的「2大杯99元」常態優惠，秋冬改版加入芋圓、地瓜圓暢銷飲料「QQ奶茶」、清爽果茶「21歲輕檸烏龍」、無咖啡因首選「手作仙草凍乳」，即日起至11月30日全門市臨櫃、都可訂線上優惠喝到爽。
大杯任2杯99元菜單包括：QQ奶茶、21歲輕檸烏龍、手作仙草凍乳、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、珍珠奶茶。
◾️CoCo開賣「水果咖啡」變身咖啡廳！CoCo嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，「西西里手搗檸檬美式」手搗新鮮檸檬，融入現磨醇香美式，清爽酸香明亮又平衡，推薦半糖最剛好；「紅柚香檸美式」以鮮檸檬提味紅葡萄柚的果香甜韻、再融入現磨醇香美式，推薦7分糖酸甜不苦澀。內行分享，「果咖＋客製加料」最快樂，Q彈珍珠、爽脆椰果、甜蜜粉角，一杯滿足咖啡控、咀嚼控。
即日起，「西西里手搗檸檬美式(L)」50元（街邊店原價75元）、「紅柚香檸美式(L)」50元（街邊店原價75元）、「職人美式(14oz)」35元（街邊店原價45元）、「職人拿鐵(14oz)」50元（街邊店原價60元）。
11月4日起推出每週二咖啡日活動，咖啡全品項（包含職人拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式）同價位「買一送一」優惠！數量有限售完為止。
迷客夏：統一超商7-11獨賣「朝等豆漿紅茶」！優惠曝
手搖飲料迷客夏表示，「朝等紅茶」將進駐便利商店，命名取自台語「早頓」（tsá-tǹg）的人氣飲料復活了；上友SUNFRIEND MOUTH表示，以斯里蘭卡紅茶為主體搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，
結合香濃無基改豆漿的「朝等豆漿紅茶」，醇厚滑順；而且乳糖不耐者與植物奶愛好者也適喝。
即日起於全台統一超商7-11獨家開賣，迷客夏「朝等豆漿紅茶」2025年11月25日前，「單件35元、兩件68元」嚐鮮優惠。
資料來源：CoCo都可、迷客夏、統一超商7-11、上友SUNFRIEND MOUTH
@cocotea_tw 鹿兒島焙茶系列你喝了沒? 冬韻擂焙珍奶 🆕 穀物香茶味濃,濃郁醇厚的滿足感😍 香氣十足又順口✨ 🍵鹿兒島焙茶 日本鹿兒島縣孕育的優質茶葉 經過日式工法慢火焙烤 茶底醇厚散發濃郁炭焙茶香 秋冬限定回歸品項必須要喝! #CoCo都可 #CoCo #擂茶 #焙茶 #日式焙茶 #季節限定 #冬韻擂焙
♬ 原聲 - CoCo都可 - CoCo都可
