中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，今明兩天（10/29至10/30）水氣減少，北部、東半部雨勢趨緩；不過週五（10/31）有新一波東北季風報到，北部、東半部再度轉雨、氣溫驟降，週日至下週一清晨（11/2至11/3）最冷，北部及宜蘭低溫下探19度，空曠地區更可能跌破18度。
東北季風減弱 今明兩天雨勢趨緩
劉宇其指出，今天水氣減少，北部、東半部雨勢趨緩，只有宜蘭要注意局部性大雨，基隆北海岸、大台北山區時不時會有較大雨勢；隨著東北季風逐漸減弱，明天降雨會更少，各地天氣多雲到晴，不過明晚至週五，很快有另一波東北季風又報到，北部、東半部降雨增多，氣溫驟降。
週五東北季風增強 北東雨勢再起
劉宇其說明，週五北部、宜蘭全天有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；週六（11/1）基隆北海岸、大台北山區、宜花東全天有局部短暫雨，桃園以北、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，降雨時間較長。
劉宇其提及，週日至下週二，除了東北季風持續影響之外，還有華南雲系移入台灣，主要降雨範圍集中在北部、東半部，同樣是全天有雨，中南部天氣則會更加穩定。
週五後一天比一天冷 低溫急凍18度以下
氣溫方面，劉宇其分析，今天氣溫稍微回升，北部、宜蘭、花東白天高溫24至25度，中南部有機會達30度；明天東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫再回升到28度左右。
週五東北季風報到後，溫度再次下降，一天比一天冷，體感變涼明顯，尤其是週日至下週一清晨最冷，北部及宜蘭早晚低溫下探19-20度，空曠地區溫度更低，可能跌破18度，直到下週二過後，東北季風減弱，溫度才會稍微回升。
