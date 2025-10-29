我是廣告 請繼續往下閱讀

全家新神飲搶瘋了！眾直接搬一箱：每天買爆

▲民眾在全家找到紅豆薏仁水，口感上讓她十分驚豔，大讚「每天都來個一瓶！」（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

全家「紅豆薏仁水」爆紅！限時優惠超省錢

主要分為黑豆決明子、桂圓紅棗水和紅豆薏仁水3款，強調無咖啡因，希望藉由天然食材調配的飲品，打造出更貼近現代人需求的補水日常

雖然APP活動優惠結束，但全家亦有推出其他限時優惠活動，從10月15日起至11月25日，任選第二瓶只要10元，等於45元就能帶2瓶回家。

▲全家與營養師劉怡里聯手推出「健康志向飲品系列」飲品，主要有黑豆決明子、桂圓紅棗水和紅豆薏仁水3款。（圖／全家提供）

不只全家！7-11、OK也推咖啡、飲品優惠

全家便利商店飲品眾多，每間門市架架滿滿都是各式各樣的飲品，總讓顧客挑選時拿不定主意。但近日就有內行透露，，甚至還有民眾前陣子透過APP兌點方式，只花1就成功買到，只可惜優惠已到昨天結束，但目前仍有任選第二瓶10元優惠可享。有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，表示，口感上讓她十分驚豔，大讚「紅豆味很清爽！好好喝，幾乎每天都來個一瓶！」貼文曝光後，立馬引來眾多老饕熱烈討論，「最常買紅豆和黑豆兩款，無糖好喝」、「聞起來超香，結果無糖哈哈，馬上囤各一箱，紅豆跟桂圓的滿好喝，黑豆就有點普通」、「真的好喝，上市以來喝10幾瓶有了」，據了解，該款飲料是由全家與營養師劉怡里，聯手推出的「健康志向飲品系列」，，每瓶約有500毫升，單瓶售價35元。但提醒民眾，網友提及的全家APP兌點方式已在昨（28）日截止，不過除了全家優惠以外，7-11也有推出咖啡與飲品限時優惠，包括香草焦糖風味瑪奇朵10元多一杯，黃金榛果太妃風味拿鐵10元多一杯以及鹿兒島濃焙茶拿鐵10元多一杯，從10月29日至10月31日。7-11於10月29日至11月2日，也限時推出「暖心燒仙草2杯90元」、「琥珀小葉紅茶3杯100元」和「珍珠奶茶2杯99元」特價等。不僅如此，同樣身為連鎖超商的「OK超商」，亦推出萬聖節限定優惠，只要於10月31日當天，透過APP即可享有大杯莊園美式、莊園拿鐵、極淬莊園美式和極淬莊園拿鐵買2送2優惠。