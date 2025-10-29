我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（29）日在主場迎來與多倫多藍鳥的世界大賽第四戰，最終以2：6落敗，系列賽戰成2勝2敗。其中道奇明星外野手帕赫斯（Andy Pages）卻苦無貢獻，世界大賽打擊率僅0.067，季後賽打擊率也僅0.089，引發許多聲音質疑他是否還具備站在先發的資格。今日賽後，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）鬆口確實有變陣的打算，目前有兩個方案。延長18局激戰後僅隔一夜，大谷首次站上世界大賽投手丘。比賽進行至第3局，道奇1：0領先時，他被藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出反超的2分砲。第7局無人出局、二三壘有人時，大谷被換下場，最終留下以6局失4分的成績，吞下敗投。打擊方面，大谷此役沒有出現安打，僅在首打席選到保送。儘管大谷此役打擊沒有發揮，不過道奇真正的隱憂其實是9棒外野手帕赫斯（Andy Pages）。帕赫斯在本季世界大賽4戰僅15打數敲出1安打，打擊率僅0.067；季後賽累計45打數僅4安打，打擊率0.089，未能有效扮演串聯打線的角色。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後表示明日的陣容可能會針對帕赫斯進行調整，「明天可能會有些不同的布陣，我們必須做出決定。究竟是讓帕赫斯先發，還是換上外野手科爾（Alex Call）、或讓羅哈斯（Miguel Rojas）上陣，都必須仔細考量，目的是給球隊最大的勝算。」羅伯斯可能採取的調整方案包括：將帕赫斯換下，由外野手科爾頂上，或者將工具人埃德曼（Tommy Edman）調到外野，二壘交由羅哈斯守備。第5戰將於明日開打，贏球球隊將取得聽牌優勢，因此雙骯主帥如何調整先發打線，勢必成為關注焦點。