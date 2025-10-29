為了維護租屋族權利，內政部《租賃條例》將朝三大方向修法，包括保障3年租期、限制續約租金漲幅、強化租賃雙方權益規範。但修法方向引起部分房東反彈，更揚言以後不出租了，阿宅地產顧問蕭大立表示，這是因為政府推動順序錯了，依目前修法內容，將造成租賃供給減少，租金提前上漲。
蕭大立指出，依據目前《租賃條例》的修法內容，將會造成租賃供給減少，租金提前上漲。不過《租賃條例》還是可以推動修法，目前相關改革團體的想法，是先推《租賃條例》，再把空屋稅等稅制改革列為配套措施，但蕭大立表示，要避免房東不出租、租金提前上漲，只要在實施前，做出一個簡單的政策順序調整就可以了。
蕭大立認為，正確租賃改革的推動順序應該是，先加徵空屋稅「逼出租賃供給」，再推《租賃條例》「管制房租」，原因如下：
1、逼出租屋供給，預防管制帶來的供給減少：如果政府直接實施《租賃條例》，並對房租進行管制，房東會覺得「租金報酬率變低了，要簽3年，又不能隨意漲價，太麻煩了」，因此寧願把房子空著，也不願意低價租人。這會導致市場上的租屋供給反而減少，租客更難找到房子。如果先開徵空屋稅，就能先給房東「囤房」壓力，房東會考慮要繳稅，還是拿出來出租。
2、打破「預期性漲租」的僵固性：房租通常有「向下僵固性」，意思是租金很容易漲上去，但很難跌下來。如果政府宣布未來要實施租賃專法，房東很有可能在管制上路前，先將房租大幅調漲到最高點，鎖定高利潤，一旦租金管制實施，租金也已經被鎖死在高點，即使空置漲幅，也難以降低。但如果先開徵空屋稅，大量房屋被迫進入租賃市場，供需關係會立即改變（供給增加），房東在市場壓力下，難以在實施管制前預先漲租，甚至可能為了搶租客而小幅降價。
3、加速「打房」效果，打破市場預期：空屋稅不僅對租賃市場有利，尤其在當前台灣房市。它還有一個強大的「政策打房」效果，央行第七波信用管制後，許多賣方認為「房價還沒跌，再撐一下就好了」，預期未來房價會在短期內回升，因此不願意降價或拋售。但在開徵空屋稅的衝擊下，未來房地產持有成本上升將會是最大的痛點。
蕭大立表示，所有政策，都需要依實際房市狀況彈性調整，如果未來房市已經開始有感下跌，預售屋價格不再創高，甚至出現「房價倒掛」現象（預售屋價格低於新成屋，建商急著出清），證明房市已經回歸理性，政府就不必急著立即推出空屋稅，可以先觀察市場的自我修復能力，避免矯枉過正。最後蕭大立強調，用稅制手段去影響供需，再用專法去保障權益，才能真正達成「居住正義」的目標。
資料來源：阿宅地產顧問蕭大立
