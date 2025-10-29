我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭近日傳出一起暴力事件！一名李姓男子疑因酒後對，余姓男子的女友發生肢體接觸，結果遭對方帶回毆打、狂呼巴掌，還強逼下跪、喝尿吞紙、剃髮，畫面曝光後警方立即開調查，昨天（28日）晚間已順利查緝犯嫌到案，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。據了解，28日凌晨31歲余男、37歲李男等人一同在宜蘭某民宿開趴飲酒，結束後李男幫「大嫂」叫了一輛車送她離開，但疑似在過程有不當肢體接觸，被余男等人看見，當場大動肝火，遭余男等人帶回羅東住處施暴，並全程錄影。隨後，李男被帶到羅東某民宅，喝令他「下跪」、「跪直」，余男等人要他「講清楚」，過程中除了遭賞巴掌、強迫喝下尿液外，還被人拿剪刀剃頭，掌鏡人還多次恐嚇調侃「要不要打119報案」、「剩下119能保你了啦」、「給你機會還不中用」等言論，施暴畫面更在網路上瘋傳。羅東分局警員網路巡邏發現影片立即展開調查，經調閱相關監視器影像，已於28日夜間查緝犯嫌到案，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。