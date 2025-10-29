我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇質詢爆料，有退伍官兵申辦保險、貸款時，以「被中國通緝」拒絕，因為使用中國資料庫，審核時會跳出警示。被點名的台銀人壽今（29）日表示，客戶是辦理姓名變更，分公司委婉請客戶備齊文件。玉山銀行則指出，此案未進件申請房貸業務，且長期重視顧客權益保障，房貸風控政策並未涉及任何中國制裁的名單。台銀人壽則表示，未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。台銀人壽說明，經查近期有客戶至分公司辦理姓名變更事宜，依程序須請客戶提供身份證、戶籍謄本、變更印鑑證明等申請文件，因當日客戶未攜帶完整申請文件，分公司委婉請客戶備齊文件，再辦理後續變更作業。為便利客戶知悉，公司也將於官網、服務櫃檯明顯處張貼辦理契約變更等服務的申請須知，以幫助客戶順利完成所需的服務。此外，台銀人壽表示，依洗錢防制法規定，金融機構須辦理客戶姓名名稱檢核，公司辦理保單客戶姓名資料變更等保全作業程序，使用國際認可名單資料庫查詢，相關篩查結果，是作為內部風險評級及進行客戶盡職調查使用，不會僅依命中名單的單一理由而不予受理，且依內部作業程序，不會告知客戶風險等級身份別，亦無要求至總公司辦理的規範。台銀人壽強調，未來防制洗錢姓名名稱檢核程序，在原國際名單資料庫針對中國惡意制裁等名單，以白名單方式排除，以確保客戶權益。玉山銀行也說明，此案未進件申請房貸業務，且玉山銀行長期重視顧客權益保障，房貸風控政策並未涉及任何中國制裁的名單。