我是廣告 請繼續往下閱讀

▲67歲的陳昇身體健康、老當益壯，唱起歌來還是中氣十足。（圖／記者吳翊緁攝）

▲陳昇分享演唱會名稱靈感來自伍佰的玩笑話。（圖／記者吳翊緁攝）

陳昇「我不是搖滾歌手」跨年演唱會資訊如下：

演出時間：2025/12/31 (三) 20:30 (預計19:30開放入場，依現場實際狀況調整)

演出地點：TICC台北國際會議中心 (台北市信義區信義路5段1號)

門啟售時間：2025/10/30 (四) 中午12:00 實體＋線上同步 全面開賣

票價：

現場票 $3,800、$2,800、$2,000、$1,500 (全座位，對號入座)

線上票 $949。12/15 23:59前購買，可享早鳥價$749。

售票平台：

KKTIX售票網

與全家便利商店FamiPort

▲陳昇「我不是搖滾歌手」跨年演唱會座位圖。（圖／翻攝自KKTIX）

資深歌手陳昇今（29）日舉辦記者會，宣布12月將舉行生涯第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」，門票於明日中午12點開賣。而今日恰逢九九重陽節也是陳昇67歲生日，主辦單位特地準備蛋糕與菊花酒為他慶生，祝福他延年益壽，身體康健；陳昇在記者會上也分享自己當兵3年發生的趣事，爆料有同袍樂器吹到脫肛，而他曾參加3年國慶閱兵，自豪見過前總統蔣經國。近期藝人閃兵爭議連環爆，陳昇今日在記者會上，也回憶起自己20歲入伍、在空軍軍樂隊服役3年的經歷，他說：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試。」陳昇表示己不會後悔當兵，覺得很值得，笑說：「謝謝國家給我的大禮，我當3年兵，再一次我還是不會放棄。」當年陳昇因隸屬軍樂隊，還親眼見過蔣經國本人，「我參加國慶閱兵3年，還看到蔣經國站在我對面。」他表示，軍樂隊看似風光，實際訓練相當辛苦，「有同袍用錯力氣吹到脫肛、便血、便尿，都是常有的事。」但他自認運氣好沒出什麼狀況，「我的生命比較有小聰明。」陳昇也笑說，這段軍旅歲月讓他學會伸縮喇叭，「我學了專項樂器（伸縮喇叭），到現在還用得上。」而今日是陳昇67歲生日，被問及身體狀況，陳昇說一切如常。至於為何演唱會要取名「我不是搖滾歌手」，陳昇表示靈感來自好友伍佰的玩笑。陳昇說伍佰常虧他：「不夠搖滾，是彈吉他的、吹口琴的」，因此乾脆將這句話變成演唱會名稱。他坦言自己對「Rocker」的形象並不執著，「我覺得音樂應該是誠實、自由，不需要被任何標籤框住。」這個主題同時也延伸成他明年即將推出的新專輯名稱。陳昇跨年演唱會要迎來第31個年頭，他也分享去年唱跨年時發生的趣事，坦言去年表演結束下台後才知道，當晚媳婦剛好生下孫女「富貴」，他收到消息當下又驚又喜，直呼差點昏倒。陳昇也笑說自己不會幫忙帶小孩，但會經常跟兒子拿富貴的照片，也直言日後他的一切都會留給兒子，孫女當然也有份，至於有沒有打算寫歌送給孫女，陳昇笑說還沒想那麼多。