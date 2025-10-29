我是廣告 請繼續往下閱讀

▲半獸人此戰出賽28分鐘，攻下12分、12籃板並有1次阻攻，雖然幾次攻守展現昔日NBA等級的體能，但整體命中率偏低，與隊友的配合仍顯生疏。（圖／PLG提供）

備受矚目的前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）今（29）日在桃園巨蛋迎來加盟台南台鋼獵鷹的首秀，但整體表現不如預期。衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，全場壓制對手，最終以101：89贏球，豪取開季2連勝。獵鷹總教練柯納（Jamie Corner）賽後接受媒體訪問時坦言，還是要給半獸人適應這個聯盟的時間，而今日在防守端的執行不佳，是導致球隊吞敗的主因。半獸人此戰出賽28分鐘，攻下12分、12籃板並有1次阻攻，雖然幾次攻守展現昔日NBA等級的體能，但整體命中率偏低，與隊友的配合仍顯生疏。另一名洋將翟蒙貢獻14分、15籃板，隊長郭少傑與谷毛唯嘉分別拿下10分與13分。然而，獵鷹團隊命中率不理想，三分球雖進了12顆但命中率不到三成，罰球更是僅9罰3中，攻勢始終難以延續。反觀地主領航猿延續首戰擊敗富邦勇士的氣勢，從開局就火力全開。第二節靠著盧峻翔、白曜誠與李家慷接連得手，拉開雙位數領先；第三節更在阿提諾與米爾納內外開花下，一度將分差擴大到27分。雖然末節換上替補後讓獵鷹追回些許分數，但比賽勝負早已底定。此戰領航猿13名登錄球員全員得分，展現深厚板凳實力。重返台灣的洋將阿提諾表現亮眼，繳出19分、22籃板與3次阻攻的驚人數據。米爾納添得17分、7籃板；本土核心盧峻翔攻下14分，李家慷也進帳12分。「首先要恭喜領航猿，他們是今晚表現更好的一方，」柯納表示，「他們已經打過幾場比賽，節奏抓得很好；反觀我們的球員看起來有些緊張，沒有展現應有的侵略性。」談到防守問題時，柯納指出：「我對我們的一對一防守並不滿意。我們希望能打出積極、具壓迫性的防守，但如果連基本的一對一防守都做不好，那整體防守體系就會崩潰。」他也提到，比賽中罰球數的懸殊差距讓他感到不解：「第3節結束時，兩隊的罰球比是31：5，這是很奇怪的事，但輸球最大原因還是『防守』，這是我們必須要進步的。」針對球隊新洋將半獸人的首戰表現，柯納則給予理性評價：「他抵達球隊的時間比較晚，還需要時間去適應裁判尺度、聯盟打法與比賽節奏。」他強調，團隊之間的默契仍在建立中：「這是他第一次與隊友並肩作戰，很多細節還需要磨合，比如高吊球、錯位進攻、以及攻守轉換的配合。」