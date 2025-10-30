我是廣告 請繼續往下閱讀

台南一名50多歲陳姓男子，疑似因追求彩券行于姓女店員失敗，竟持美工刀攻擊對方，導致于女頸撕裂傷、顱內出血、鼻骨骨折，倒臥血泊中，而傷人的陳男犯案後逃逸，還試圖焚車滅證，卻不慎燒傷自己，跌落山溝骨折被捕。近日，台南地方法依殺人未遂罪判陳男10年徒刑，另恐嚇危害安全3罪合併執行8月。全案可上訴。判決書指出，陳姓男子過去和彩券行于姓女員工互動良好，雙方互以乾哥、乾妹互稱，怎料，在乾妹拒絕陳男追求後，陳男竟不時會出言恐嚇，威脅要對她不利，甚至在乾妹機車上放鋸子，沒想到就在6月22日，陳男開貨車到于女工作的彩券行，持美工刀攻擊對方，並以椅子猛擊其頭臉，嘴裡還不斷喊著：「一命配一命」、「我絕對要你死」。陳男下手凶狠，導致于女頭頸撕裂傷、顱內出血、鼻骨骨折、手臂多條肌腱與神經斷裂，倒臥在血泊中，直到彩券行顧客發現後才急忙報案，撿回一命。陳男傷人後，駕車前往龍崎山區躲避警方追緝，途中還將手機丟棄，抵達山區後，他似乎想用汽油焚車燒毀滅證，卻不慎燒傷自己，最後跌落山溝，全身多處骨折，遭到警方逮捕戒護送醫。台南地院審酌，陳男已有過失傷害前科素行不佳，仍不知悔改，僅因女方不願接受緊迫盯人，對其追求冷淡回應，竟動手殺人，行為兇殘，嚴重危害被害人身心健康。台南地方法院依殺人未遂罪判處10年徒刑，恐嚇危害安全3罪合併執行8月，全案可上訴。