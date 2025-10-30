我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案圖利、收賄，又侵占民眾黨政治獻金，遭起訴求刑28年半，律師團質疑承辦檢察官林俊言偵訊前北市都發局長黃景茂時，沒照黃景茂的回答製作筆錄，涉及不正訊問，因此聲請勘驗，台北地院今天下午進行，透過播放2024年9月13日的訊問影像，公開林俊言如何偵訊，他多次質疑黃景茂明知違法，仍依照柯文哲的命令送都委會研議，看到黃景茂委任律師吳梓生要跟黃景茂說話時，還警告吳梓生「再出意見，我請你到後面去喔」，問案風格堅定強悍。黃景茂的偵查筆錄記載：「」但他在10月2日出庭時翻供，強調他沒說知道有違法，是檢察官「幫我寫」，他看筆錄的時間很短、沒看仔細。今天開庭勘驗林俊言偵訊黃景茂的影像，當天偵訊結束後，黃景茂對此表示，當時很晚、他很累，看筆錄看太快，沒看得很清楚，「我一直說沒有明知違法，他（林俊言）寫明知違法，」無法相信國內檢察官會這樣，黃景茂的陪偵律師是吳梓生，曾是林佳龍任內的台中市法制局長，去年9月13日偵查庭中，林俊言見到吳梓生想對黃景茂提供自己的想法，一度對他說：「」，吳梓生立刻收住，不希望造成林俊言誤解。黃景茂在偵訊中表示，京華城案他沒有圖利的動機，都發局認為以都市計畫法24條申請並不違法，他並多次表明沒有「明知違法」送進都委會，送研議也不一定通過，不過林俊言認為黃景茂知道圖利還送研議，是容忍違法行為繼續做。柯文哲看完林俊言偵訊黃景茂的畫面後表示，如果勘驗可以對台灣公開，就會知道京華城案是針對柯文哲製造出來的，林俊言要大家照他的劇本說謊，有被偵訊過的就知道，從早上開始問到很晚，「叫我講什麼就講什麼」，當長官的看到公文上面寫圖利，還會簽下去？林俊言還說上面喬好了，他有通天本領嗎？怎會知道？黃景茂是老實公務員，「看臉就知道」。柯文哲委任律師鄭深元說，黃景茂四度表示沒有明知違法之後，林俊言第五次發問用了偵訊技巧，前面仍問是否明知違法，卻在問題後面加上「公文上寫得很清楚」？黃景茂的回答是對於公文清不清楚，並非針對明知違法來做答，書記官可能不知道檢察官的用意，或者知道黃景茂沒有辦法再抵抗，鄭深元指出，黃景茂的律師被無理制止，甚至被要求坐到後面，當時柯文哲已羈押，這些對黃景茂都有很大的壓力，草草看完筆錄是人之常情，黃景茂沒反對筆錄記載「明知違法」不代表承認。北檢公訴主任檢察官林俊廷表示，「奉交下」的確是黃景茂親口說出，而且不只講一次，黃景茂多次陳述接到市長便當會交辦，要彭副和都發局處理，都發局公務員的說帖上有提到圖利的問題，黃景茂仍然送研議，雖然黃景茂說沒講明知違法，但這是偵查檢察官整理黃景茂的想法做最後確認，林俊廷說，；勘驗前，被告律師堅稱黃景茂與檢察官爭吵，講得多誇張，但實際上沒有吵，檢察官態度溫和。