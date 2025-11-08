我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳零九潮牌服飾無預警宣布收攤。（圖／翻攝自IG@ninetheory_official）

▲陳零九（左）多次找來緋聞女友啾啾（右）來為服飾品牌拍攝宣傳照。（圖／翻攝自IG@ninetheory_official）

歌手陳零九自5月陷入「閃兵風波」後暫停演藝活動，未料如今再傳事業重挫，他投資經營5年的潮牌服飾品牌昨（7）日在官方IG無預警宣布收攤，貼文中感性寫道：「終於還是來到了最後一款，請容許我們稍微感性一下。」並感謝陳零九5年來的信任與支持，預告品牌將展開「全館出清、售完為止」的最後活動，正式畫下句點，這個曾經年收千萬的品牌，如今也成為過去式。陳零九2019年創立潮牌，主打中性街頭風格，曾創下年營業額破千萬元的佳績，他過去事業版圖橫跨公仔、餐飲、密室逃脫、德州撲克與飲料店等領域，被譽為「最懂副業的音樂人」，品牌也不時找來好友及緋聞女友啾啾擔任模特兒拍攝宣傳照，形象多變又具個人特色，如今潮牌畫下句點，不少粉絲留言感嘆：「青春真的結束了。」潮牌團隊發文中向「老闆」陳零九表達深深謝意，直言5年來能盡情揮灑創意，是因為他的開放心態與獨到見解：「結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一款單品。」品牌也留下伏筆：「或許有朝一日會以不同面貌再相見。」並預告全館同步清倉活動開跑，限量庫存售完不再補貨。對於潮牌宣布停業，陳零九經紀人回應：「這服飾品牌其實每年都會有季度規劃，今年決定讓品牌先休息。」也證實陳零九目前已沒有任何副業，將專注於音樂與自我調整。雖然陳零九副業畫下句點，但粉絲仍期盼他早日回歸，「無論舞台還是商業，都希望再看到他的創作。」