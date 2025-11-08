政府普發現金政策已經上路，而1萬元將自11月12日起發放，各大飯店、餐飲業者也紛紛推出優惠搶攻消費商機。餐飲集團漢來美食看準這波政策紅利，宣布推出「萬元普發‧全民開動」活動，漢來美食旗下包含最熱門的島語自助餐廳等（宴會廳除外）用餐消費，使用來美食APP集點，單筆滿2000元即可獲得抽獎機會一次，最大獎「萬元餐飲抵用券」。
餐飲集團漢來美食此次推出「萬元普發‧全民開動」活動，消費者只要11月12日至12月12日，凡於漢來美食旗下宴會廳除外的餐廳用餐消費，並使用來美食APP集點，單筆滿2000元即可獲得抽獎機會一次，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」。
目前漢來美食旗下擁有「島語」、「漢來海港」、「名人坊」、「漢來上海湯包」、「上菜片皮鴨專賣店」、「溜溜」等多個品牌，漢來美食表示，近年除積極展店布局外，並持續強化會員經濟，集團未來將持續優化會員功能，並整合LINE官方帳號服務，打造更便利、個人化的會員體驗，強化顧客與品牌間的連結。
台南遠東也推普發萬元優惠 原價4萬元「旅遊禮包」特價1萬
台南遠東香格里拉飯店也於即日起推出的「線上旅展」活動中加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，原價總價逾4萬元，線上旅展優惠價1萬元，內容包含15坪尊榮客房平日住宿券兩張、遠東Café自助早餐單人券四張，並加贈尊榮家庭房與特選尊榮房升等券各乙張，以及平日免費提前入住券兩張。
台南遠東香格里拉表示，今年線上旅展推出多款住宿與餐飲優惠組合，住宿最低21折起、餐飲優惠券最低76折起，開賣後即吸引旅客關注。
高雄福華飯店推一泊二食住房專案 1萬元搞定
高雄福華大飯店自11月10日起推出「Smile One尊爵海陸‧一泊二食」住房專案，以「1萬元入住尊爵套房、1萬元吃住一次搞定」為主打，優惠將至2026年2月13日，每房每晚1萬元，雙人旅客可入住尊爵套房，並有雙人精緻早餐，搭配當日晚餐或隔日午餐的Smile One雙人尊饗海陸套餐，餐點以新鮮波士頓龍蝦、頂級和牛與特大蛤為主角。
家庭旅遊則可入住豪華家庭房，房內寬敞舒適、設計溫馨，四人同享的海陸尊饗套餐提供Prime牛小排、盤克夏特選豬、波士頓龍蝦與各式新鮮海鮮拼盤，搭配手作綜合拼盤、精緻前菜、蔬食及每日甜品。
資料來源：漢來美食、台南遠東香格里拉飯店、高雄福華大飯店
