南韓39歲音樂劇演員金駿永，近日因在社群上發出女性陪酒價目表，被懷疑出入聲色場所，對此他昨（7）日也火速道歉，坦承做出「缺乏正確認知的不當行為」，並宣布與經紀公司解約，退出所有正在進行的音樂劇，在網上掀起熱議。

▲（圖／翻攝自IG jjun___0）
▲金駿永昨日突然在IG發文，坦承犯錯表示會負起責。（圖／翻攝自IG jjun___0）
手滑發出陪酒價目　公司解約劇組全切割

事件起因於金駿永在IG誤傳一張照片，圖片中的紙上列有女性陪酒姓名、時段與價目，最高單人單次30萬韓元（約7000台幣），引發網友質疑金駿永是否參與陪酒。對此公司最初回應：「金駿永並無涉及任何非法行為」，不料昨（7）日卻突然發手寫信承認犯錯。

▲（圖／翻攝自IG jjun___0）
▲金駿永才剛結束日本巡演，事業正值巔峰期。（圖／翻攝自IG jjun___0）
突發親筆信認錯　談言無藉口願承擔

金駿永在社群發出道歉文，他強調：「無論是否違法，我都因不當行為讓許多人失望，責任全在我，沒有藉口」，他向公司製作團隊及粉絲致歉，表示：「這不是結束，而是承擔責任的起點」，承諾將終身反省，經紀公司隨後也公告與藝人解約。

▲金駿永曾手滑上傳「陪酒價目表」，寫滿女性名字與金額超詳細。（圖／翻攝自金駿永IG）　
▲金駿永曾手滑上傳「陪酒價目表」，寫滿女性名字與金額超詳細。（圖／翻攝自IG jjun___0）　
誰是金駿永？　被譽為音樂劇票房保證

金駿永被譽為「音樂劇票房保證」，2013年以《傑基爾與海德》出道，2023年憑《德古拉》橫掃三大音樂劇獎最佳男主角，高音穩定爆發力強，被粉絲大讚是「人形麥克風」。代表作包括《伊麗莎白》、《莫札特》、《笑面人》，2024年才剛結束日本巡演，當時門票3分鐘售罄，目前事業正值巔峰。

事件不斷發酵　警方介入調查

隨著事件越演越烈，韓國警方也介入調查店家是否涉及非法性交易，對於金駿永是否犯法仍待釐清。粉絲也心碎湧入留言：「沒想到連你也翻車」、「你的行為玷污了美妙的音樂劇」，更有粉絲粉怒表示：「希望這次事件能給其他人警惕，藝人一舉一動的將被放大檢視」。

