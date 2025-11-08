2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至11月30日登場，台中市政府表示，今年以「飛天小女警」為主題，打造18公尺高的大型主花毯及機械動態展演，並設置「飛天小女警限定主題館」販售超過200種周邊商品。《ＮＯＷＮＥＷＳ今日新聞》12大裝置亮點、表演節目與交通接駁等資訊一次看。
🟡「2025新社花海」主要資訊
時間：2025/11/8（六）～11/30（日）每日8:30-16:30
地點：台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃
門票：免費參觀
🟡「2025新社花海」亮點
共分為12大裝置，皆以飛天小女警為發想，詳細導覽圖可從官網下載。
📍 花城任務：一年一度的賞花盛典，主花毯《花城任務》總高18米，直徑60米，以小鎮村的經典場景為靈感，其中以魔人啾啾的基地為裝置最高點。
主要裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。請遊客千萬不要錯過。
主花毯秀：每日 09:00 – 16:00，每30分鐘展演一次
📍飛天小女警出任務：以飛天小女警的家為靈感打造，三個通道設計融合具有她們個人風格的顏色。穿越專屬通道，一起展開冒險任務。
📍紅色夢境：呈現反派角色的神秘氛圍，透過火紅魔焰與鮮紅花朵交錯，營造詭譎卻平靜的視覺效果。
📍森林守衛：以絨毛怪的森林居所為靈感，住在小鎮村旁的森林裡，喜歡彈奏斑鳩琴。還有爬滿了盛開牽牛花的木屋。
📍粗暴小子：是由魔人啾啾製造出來與飛天小女警相抗衡的超能力男孩，每次都與飛天小女警作對。
📍街頭聚會：是小鎮村裡最臭屁的壞蛋幫派，平時喜歡在街頭閒晃欺負小鎮村居民。
📍世紀大壞蛋：小鎮村最「無害」卻自詡為反派的阿米巴幫，能做的壞事不外乎亂丟垃圾、踐踏草皮。
📍花園時光：在花海中有片由花朵與陽光交織的休憩空間，遮陽傘造型靈感來自飛天小女警中可愛塗鴉風格的花朵。
📍小鎮風景：呈現會說話的狗角色，運用不同色彩拼接出完整的花朵圖案設計。
📍登場時刻：層層堆疊的愛心與星芒綻放，象徵飛天小女警的勇敢與力量再一次守護了小鎮村的和平。
📍彩虹起點：飛天小女警的飛行光束，就像一道不會消散的彩虹，相信明天也會是美好的一天。
🟡「2025新社花海」表演節目
11/8（六）11:00-12:00：開幕表演，由經典民歌重唱組合知己二重唱演出。
11/8（六）14:30：開幕舞蹈表演，在地舞蹈團隊新社區佳心舞蹈團演出。
11/9（日）：新社中和國小KidOpera兒童歌仔戲團演出《孟母三遷》。
11/9（日）14:30：新社在地「山城無樂不奏樂團」的薩克斯風演出。
11/15（六）14:30：粉墨舞團演出現代舞蹈。
11/16（日）10:30：希望舞團演出新住民舞蹈，展現跨文化融合之美。
11/16（日）10:30：新社大南佳木斯舞蹈班演出健身舞蹈。
11/22（六）10:30：由大屯客家藝術團表演客家音樂。
11/23（日）14:30：由父母與4位女兒組成的木管一家樂團演出。
🟡「2025新社花海」交通資訊
📍搭乘高鐵前往：
台中烏日站→轉乘捷運至松竹站→轉乘松竹線接駁車。
台中烏日站→轉乘台鐵至豐原車站→轉乘豐原線接駁車。
台中烏日站→轉乘捷運至松竹站→轉乘松竹線接駁車。
📍搭乘台鐵前往：
於豐原車站下車→轉乘豐原線接駁車。
於松竹車站下車→轉乘松竹線接駁車。
📍搭乘捷運前往：
於捷運松竹站下車→轉乘松竹線接駁車。
📍免費接駁車
平日：豐原線、太原線、松竹線。
假日：再加開東勢線、會場環線。
▪️豐原線（火車豐原站旅客）
接駁路線：豐原轉運中心（第六月台鄰豐陽路）⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：豐原轉運中心、社會住宅旁臨時停車場（豐轉旁）
▪️ 太原線（北屯區自駕旅客）
接駁路線：祥和停車場（太原）⇄中興嶺停車場接駁點⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：祥和停車場、中興嶺營區免費停車場（郵局旁，僅假日開放）
▪️松竹線（捷運、火車松竹站旅客）
接駁路線：捷運松竹站（西側避車彎）⇄中興嶺停車場接駁點⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：捷運沿線停車場（汽車共2045格、機車共589格）、舊社公園地下停車場、中興嶺營區免費停車（郵局旁，僅假日開放）
▪️東勢線（假日東勢遊客）
接駁路線：東勢河濱公園⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：東勢河濱公園免費停車場（僅假日開放）
▪️會場環線（假日會場周邊巡禮）
接駁路線：花毯展區→新社環保公園→新社區公所→新社高中→花毯展區
花海展區發車時間：9:00-17:00
|停車資訊（僅假日開放）：新社環保公園免費停車、新社區公所免費停車、新社高中免費停車
資料來源：台中市政府、台中國際花毯節、新社花海臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間：2025/11/8（六）～11/30（日）每日8:30-16:30
地點：台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃
門票：免費參觀
共分為12大裝置，皆以飛天小女警為發想，詳細導覽圖可從官網下載。
📍 花城任務：一年一度的賞花盛典，主花毯《花城任務》總高18米，直徑60米，以小鎮村的經典場景為靈感，其中以魔人啾啾的基地為裝置最高點。
主要裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。請遊客千萬不要錯過。
主花毯秀：每日 09:00 – 16:00，每30分鐘展演一次
📍飛天小女警出任務：以飛天小女警的家為靈感打造，三個通道設計融合具有她們個人風格的顏色。穿越專屬通道，一起展開冒險任務。
📍森林守衛：以絨毛怪的森林居所為靈感，住在小鎮村旁的森林裡，喜歡彈奏斑鳩琴。還有爬滿了盛開牽牛花的木屋。
📍粗暴小子：是由魔人啾啾製造出來與飛天小女警相抗衡的超能力男孩，每次都與飛天小女警作對。
📍街頭聚會：是小鎮村裡最臭屁的壞蛋幫派，平時喜歡在街頭閒晃欺負小鎮村居民。
📍花園時光：在花海中有片由花朵與陽光交織的休憩空間，遮陽傘造型靈感來自飛天小女警中可愛塗鴉風格的花朵。
📍小鎮風景：呈現會說話的狗角色，運用不同色彩拼接出完整的花朵圖案設計。
📍登場時刻：層層堆疊的愛心與星芒綻放，象徵飛天小女警的勇敢與力量再一次守護了小鎮村的和平。
🟡「2025新社花海」表演節目
11/8（六）11:00-12:00：開幕表演，由經典民歌重唱組合知己二重唱演出。
11/8（六）14:30：開幕舞蹈表演，在地舞蹈團隊新社區佳心舞蹈團演出。
11/9（日）：新社中和國小KidOpera兒童歌仔戲團演出《孟母三遷》。
11/9（日）14:30：新社在地「山城無樂不奏樂團」的薩克斯風演出。
11/15（六）14:30：粉墨舞團演出現代舞蹈。
11/16（日）10:30：希望舞團演出新住民舞蹈，展現跨文化融合之美。
11/16（日）10:30：新社大南佳木斯舞蹈班演出健身舞蹈。
11/22（六）10:30：由大屯客家藝術團表演客家音樂。
11/23（日）14:30：由父母與4位女兒組成的木管一家樂團演出。
🟡「2025新社花海」交通資訊
📍搭乘高鐵前往：
台中烏日站→轉乘捷運至松竹站→轉乘松竹線接駁車。
台中烏日站→轉乘台鐵至豐原車站→轉乘豐原線接駁車。
台中烏日站→轉乘捷運至松竹站→轉乘松竹線接駁車。
📍搭乘台鐵前往：
於豐原車站下車→轉乘豐原線接駁車。
於松竹車站下車→轉乘松竹線接駁車。
📍搭乘捷運前往：
於捷運松竹站下車→轉乘松竹線接駁車。
平日：豐原線、太原線、松竹線。
假日：再加開東勢線、會場環線。
▪️豐原線（火車豐原站旅客）
接駁路線：豐原轉運中心（第六月台鄰豐陽路）⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：豐原轉運中心、社會住宅旁臨時停車場（豐轉旁）
接駁路線：祥和停車場（太原）⇄中興嶺停車場接駁點⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：祥和停車場、中興嶺營區免費停車場（郵局旁，僅假日開放）
接駁路線：捷運松竹站（西側避車彎）⇄中興嶺停車場接駁點⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：捷運沿線停車場（汽車共2045格、機車共589格）、舊社公園地下停車場、中興嶺營區免費停車（郵局旁，僅假日開放）
接駁路線：東勢河濱公園⇄花毯展區
發車時間：
前往花海：8:00-14:30
離開花海：10:00-17:00
發車間距：坐滿即發車。
停車資訊：東勢河濱公園免費停車場（僅假日開放）
接駁路線：花毯展區→新社環保公園→新社區公所→新社高中→花毯展區
花海展區發車時間：9:00-17:00
|停車資訊（僅假日開放）：新社環保公園免費停車、新社區公所免費停車、新社高中免費停車